Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине

ГААГА, 9 мар - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс считает недопустимым выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине на фоне отсутствия планов Гааги по снижению высоких акцизов на топливо и налогов на энергию в Нидерландах.

На Амстердамской газовой бирже цена на газ подскочила на 30% и в начале торгов в понедельник составила приблизительно 69 евро за мегаватт-час. Премьер Нидерландов ранее в передаче на телеканале NPO 1 заявил, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо.