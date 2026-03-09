Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине

ГААГА, 9 мар - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс считает недопустимым выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине на фоне отсутствия планов Гааги по снижению высоких акцизов на топливо и налогов на энергию в Нидерландах.
"Три миллиарда евро - в дополнение к миллиардам, которые мы уже пожертвовали - для Украины, но бездействие в отношении безумно высоких акцизных сборов на топливо и энергетических налогов в Нидерландах - это недостойно премьер-министра", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Он призвал премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена "выбрать сначала собственный народ".
На Амстердамской газовой бирже цена на газ подскочила на 30% и в начале торгов в понедельник составила приблизительно 69 евро за мегаватт-час. Премьер Нидерландов ранее в передаче на телеканале NPO 1 заявил, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо.
Бывший премьер Нидерландов Дик Схоф ранее заявлял, что Гаага вновь выделит Киеву помощь в размере 3,5 миллиардов евро на 2026 год. С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.