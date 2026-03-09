Рейтинг@Mail.ru
Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине - РИА Новости, 09.03.2026
17:30 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/niderlandy-2079540066.html
Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине
Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине - РИА Новости, 09.03.2026
Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс считает недопустимым выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине на фоне отсутствия... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:30:00+03:00
2026-03-09T17:30:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
гаага
герт вилдерс
роб йеттен
в мире, нидерланды, украина, гаага, герт вилдерс, роб йеттен
В мире, Нидерланды, Украина, Гаага, Герт Вилдерс, Роб Йеттен
Нидерландский политик раскритиковал власти страны за помощь Украине

Вилдерс раскритиковал Нидерланды за помощь Киеву при высоких акцизах на топливо

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
ГААГА, 9 мар - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс считает недопустимым выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине на фоне отсутствия планов Гааги по снижению высоких акцизов на топливо и налогов на энергию в Нидерландах.
«
"Три миллиарда евро - в дополнение к миллиардам, которые мы уже пожертвовали - для Украины, но бездействие в отношении безумно высоких акцизных сборов на топливо и энергетических налогов в Нидерландах - это недостойно премьер-министра", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
19 декабря 2025, 11:34
Он призвал премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена "выбрать сначала собственный народ".
На Амстердамской газовой бирже цена на газ подскочила на 30% и в начале торгов в понедельник составила приблизительно 69 евро за мегаватт-час. Премьер Нидерландов ранее в передаче на телеканале NPO 1 заявил, что следит за ростом цен на бензин и дизель, но пока не видит причин для снижения акцизных сборов на топливо.
Бывший премьер Нидерландов Дик Схоф ранее заявлял, что Гаага вновь выделит Киеву помощь в размере 3,5 миллиардов евро на 2026 год. С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Нидерландах назвали продолжение военной помощи Украине преступлением
18 января, 16:43
 
В миреНидерландыУкраинаГаагаГерт ВилдерсРоб Йеттен
 
 
