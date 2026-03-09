Над Нидерландами заметили огненный шар

Метеорит в небе над Нидерландами

ГААГА, 9 мар - РИА Новости. "Огненный шар" был замечен в небе над Нидерландами, по данным экспертов, речь идет о метеорите, сообщает телерадиокомпания "Огненный шар" был замечен в небе над Нидерландами, по данным экспертов, речь идет о метеорите, сообщает телерадиокомпания NOS

В полицейские участки по всем Нидерландам поступили сообщения о "летящем огненном шаре". Представитель полиции проинформировал NOS, что сообщения о наблюдениях различались, в том числе в зависимости от места.

По словам Йоста Хартмана из Нидерландской рабочей группы по метеорам и эксперта по космосу Роба ван ден Берга, "огненным шаром", по всей видимости, был метеорит.

По данным службы управления воздушным движением Нидерландов, космический объект не был виден на радаре, предположительно, потому, что находился слишком высоко.

Как сообщало издание Bild со ссылкой на местную полицию, фрагменты метеорита повредили дома в немецких Хунсрюке, Айфеле и Кобленце, расположенных на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц