Над Нидерландами заметили огненный шар - РИА Новости, 09.03.2026
12:37 09.03.2026 (обновлено: 12:41 09.03.2026)
Над Нидерландами заметили огненный шар
Над Нидерландами заметили огненный шар
"Огненный шар" был замечен в небе над Нидерландами, по данным экспертов, речь идет о метеорите, сообщает телерадиокомпания NOS. РИА Новости, 09.03.2026
2026
в мире, нидерланды, бельгия, германия
В мире, Нидерланды, Бельгия, Германия
Над Нидерландами заметили огненный шар

NOS: в небе над Нидерландами заметили огненный шар

Метеорит в небе над Нидерландами
Метеорит в небе над Нидерландами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Метеорит в небе над Нидерландами
ГААГА, 9 мар - РИА Новости. "Огненный шар" был замечен в небе над Нидерландами, по данным экспертов, речь идет о метеорите, сообщает телерадиокомпания NOS.
В полицейские участки по всем Нидерландам поступили сообщения о "летящем огненном шаре". Представитель полиции проинформировал NOS, что сообщения о наблюдениях различались, в том числе в зависимости от места.
Падение метеорита в Рейнланд-Пфальце, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Германии упал метеорит
Вчера, 03:41
По словам Йоста Хартмана из Нидерландской рабочей группы по метеорам и эксперта по космосу Роба ван ден Берга, "огненным шаром", по всей видимости, был метеорит.
По данным службы управления воздушным движением Нидерландов, космический объект не был виден на радаре, предположительно, потому, что находился слишком высоко.
Метеорит был замечен также в Германии и Бельгии.
Как сообщало издание Bild со ссылкой на местную полицию, фрагменты метеорита повредили дома в немецких Хунсрюке, Айфеле и Кобленце, расположенных на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
В Нидерландах и Бельгии сообщений о разрушениях не поступало.
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Новые кадры "инопланетного корабля" привели астрономов в замешательство
11 января, 09:30
 
В миреНидерландыБельгияГермания
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
