https://ria.ru/20260309/muzhchina-2079527267.html
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата - РИА Новости, 09.03.2026
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:52:00+03:00
2026-03-09T15:52:00+03:00
2026-03-09T15:52:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
россия
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079446354.html
https://ria.ru/20260309/zaporozhe-2079497110.html
украина
ивано-франковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область, россия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
В Ивано-Франковской области Украины мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
"На территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района во время проведения мероприятий по оповещению граждан Украины
мобилизационного возраста военнообязанный устроил резню, нанеся двум военнослужащим Калушского РТЦК (районного военкомата – ред.) ножевые колото-резаные раны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Отмечается, что сотрудники военкомата попросили у мужчины военно-учетные документы, но тот попытался убежать. Когда его догнали, набросился на военнослужащих с ножом. "Военнослужащих ТЦК доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшего разыскивает полиция", - добавили в командовании.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская