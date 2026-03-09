Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
15:52 09.03.2026
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата - РИА Новости, 09.03.2026
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата
в мире, украина, ивано-франковская область, россия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата

В Ивано-Франковской области Украины мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
"На территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района во время проведения мероприятий по оповещению граждан Украины мобилизационного возраста военнообязанный устроил резню, нанеся двум военнослужащим Калушского РТЦК (районного военкомата – ред.) ножевые колото-резаные раны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
8 марта, 23:38
Отмечается, что сотрудники военкомата попросили у мужчины военно-учетные документы, но тот попытался убежать. Когда его догнали, набросился на военнослужащих с ножом. "Военнослужащих ТЦК доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшего разыскивает полиция", - добавили в командовании.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: в Запорожье неизвестные в балаклавах устроили облаву в автобусе
Вчера, 11:54
 
В миреУкраинаИвано-Франковская областьРоссияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
