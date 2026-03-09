На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Военнообязанный в Ивано-Франковской области на западе Украины напал с ножом на сотрудников военкомата, которые хотели его мобилизовать, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".

Отмечается, что сотрудники военкомата попросили у мужчины военно-учетные документы, но тот попытался убежать. Когда его догнали, набросился на военнослужащих с ножом. "Военнослужащих ТЦК доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшего разыскивает полиция", - добавили в командовании.