В Москве за десять лет отремонтировали более 20 домов с кессонами

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 20 домов с кессонами были отремонтированы в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 20 домов с кессонами - углублениями квадратной, прямоугольной или иной формы на поверхности свода, купола, плафона (плоского потолка) или на внутренней поверхности арки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обновлены были, в частности, дома на Земляном Валу, Краснопресненской набережной и Большой Татарской улице.

В ведомстве уточнили, что в доме 2/1 на Краснопресненской набережной отремонтировали фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение, заменили его внутренние инженерные системы. Этот дом украшают две выразительные кессонированные арки.