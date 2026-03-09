https://ria.ru/20260309/minoborony-2079535257.html
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета - РИА Новости, 09.03.2026
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета
Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета из-за технической неисправности. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:47:00+03:00
2026-03-09T16:47:00+03:00
2026-03-09T16:48:00+03:00
в мире
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_90d70886b21d0179b424f9607e359b6c.jpg
https://ria.ru/20260309/pozhar-2079487470.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_a746c43811668f8ae2b78c132b573728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета
Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военных при крушении вертолета