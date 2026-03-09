Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 09.03.2026 (обновлено: 16:48 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/minoborony-2079535257.html
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета - РИА Новости, 09.03.2026
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета
Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета из-за технической неисправности. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:47:00+03:00
2026-03-09T16:48:00+03:00
в мире
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_90d70886b21d0179b424f9607e359b6c.jpg
https://ria.ru/20260309/pozhar-2079487470.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_a746c43811668f8ae2b78c132b573728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ
В мире, ОАЭ
ОАЭ сообщили о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета

Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военных при крушении вертолета

© AP Photo / Guiseppe CacaceСкорая помощь в ОАЭ
Скорая помощь в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Guiseppe Cacace
Скорая помощь в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета из-за технической неисправности.
"Двое военнослужащих, выполняя воинский долг, погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности", - говорится в заявлении эмиратского оборонного ведомства.
Дым в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пожар на нефтяном объекте в ОАЭ потушили
Вчера, 10:48
 
В миреОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала