Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 09.03.2026 (обновлено: 12:10 09.03.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 260 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:05:00+03:00
2026-03-09T12:10:00+03:00
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 260 боевиков в зоне действия войск "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Максимовщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Верхняя Писаревка, Печенеги и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
