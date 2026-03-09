Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 260 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка, Максимовщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Верхняя Писаревка, Печенеги и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
