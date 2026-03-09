Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ
Хоккей
 
19:32 09.03.2026
"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ
"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ
Ярославский "Локомотив" обеспечил себе первое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча регулярного чемпионата с... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, ярославль, рихард паник, максим шалунов, северсталь, локомотив (ярославль), автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ярославль, Рихард Паник, Максим Шалунов, Северсталь, Локомотив (Ярославль), Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ

"Локомотив" обеспечил себе первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обеспечил себе первое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча регулярного чемпионата с череповецкой "Северсталью".
Встреча в Ярославле в понедельник завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (17), Максим Шалунов (60) и Георгий Иванов (61). У гостей отличились Руслан Абросимов (19), Адам Лишка (26) и Давид Думбадзе (49).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
09 марта 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Северсталь
01:34 • Рихард Паник
16:47 • Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
19:30 • Максим Шалунов
(Рихард Паник, Мартин Гернат)
00:56 • Георгий Иванов
18:55 • Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Thomas Gregoire)
05:01 • Адам Лишка
(Владислав Цицюра, Никита Камалов)
08:43 • Давид Думбадзе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лишка также отметился голевым пасом, он отдал свою 100-ю передачу в КХЛ. Спортсмен также продлил результативную серию (3 гола + 3 передачи) до пяти матчей.
"Локомотив" одержал восьмую победу подряд в КХЛ. Ярославская команда с 93 очками сохранит лидерство в турнирной таблице Западной конференции до конца регулярного чемпионата. "Северсталь" (82 балла), располагается на третьей строчке.
В следующем матче "Локомотив" 11 марта сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом", "Северсталь" в этот же день на выезде встретится с тольяттинской "Ладой".
ХоккейСпортЯрославльРихард ПаникМаксим ШалуновСеверстальЛокомотив (Ярославль)АвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
