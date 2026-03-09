"Локомотив" гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обеспечил себе первое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча регулярного чемпионата с череповецкой "Северсталью".

Встреча в Ярославле в понедельник завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (17), Максим Шалунов (60) и Георгий Иванов (61). У гостей отличились Руслан Абросимов (19), Адам Лишка (26) и Давид Думбадзе (49).

Лишка также отметился голевым пасом, он отдал свою 100-ю передачу в КХЛ. Спортсмен также продлил результативную серию (3 гола + 3 передачи) до пяти матчей.

"Локомотив" одержал восьмую победу подряд в КХЛ. Ярославская команда с 93 очками сохранит лидерство в турнирной таблице Западной конференции до конца регулярного чемпионата. "Северсталь" (82 балла), располагается на третьей строчке.