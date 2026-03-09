Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:34 09.03.2026 (обновлено: 18:50 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/lokomotiv-2079545685.html
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T18:34:00+03:00
2026-03-09T18:50:00+03:00
футбол
спорт
акрон
георгий мелкадзе
максим самородов
ахмат
рубин
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079546363_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b09b0e8aec3dd62b51c575e6413cf274.jpg
https://ria.ru/20260309/shinnik-2079536726.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079546363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa3bdbab45e8512793a984307585bcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, акрон, георгий мелкадзе, максим самородов, ахмат, рубин, локомотив (москва), лукас фассон, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Акрон, Георгий Мелкадзе, Максим Самородов, Ахмат, Рубин, Локомотив (Москва), Лукас Фассон, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ

"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в домашнем матче РПЛ со счетом 2:2

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Георгий Мелкадзе (24-я минута) и Максим Самородов (26). У "Локомотива" отличились Лукас Фассон (45+2) и Данил Пруцев (48).
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 марта 2026 • начало в 16:30
Завершен
Локомотив
2 : 2
Ахмат
45‎’‎ • Лукас Фассон
(Евгений Морозов)
48‎’‎ • Данил Пруцев
(Дмитрий Воробьев)
24‎’‎ • Георгий Мелкадзе
27‎’‎ • Максим Самородов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч начался с минуты молчания в память об администраторе московского клуба Анатолии Машкове, который скончался 9 марта в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он работал в команде с 1977 года.
"Локомотив" набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, на два очка отставая от лидирующего "Краснодара". "Ахмат" с 26 баллами располагается на девятой позиции. В следующем туре московская команда 15 марта на выезде сыграет с казанским "Рубином", а грозненцы в тот же день встретятся в Самаре с тольяттинским "Акроном".
Альбек Гонгапшев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Вчера, 17:00
 
ФутболСпортАкронГеоргий МелкадзеМаксим СамородовАхматРубинЛокомотив (Москва)Лукас ФассонРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала