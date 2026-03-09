"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Георгий Мелкадзе (24-я минута) и Максим Самородов (26). У "Локомотива" отличились Лукас Фассон (45+2) и Данил Пруцев (48).
09 марта 2026 • начало в 16:30
Завершен
45’ • Лукас Фассон
48’ • Данил Пруцев
24’ • Георгий Мелкадзе
27’ • Максим Самородов
Матч начался с минуты молчания в память об администраторе московского клуба Анатолии Машкове, который скончался 9 марта в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Он работал в команде с 1977 года.
"Локомотив" набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, на два очка отставая от лидирующего "Краснодара". "Ахмат" с 26 баллами располагается на девятой позиции. В следующем туре московская команда 15 марта на выезде сыграет с казанским "Рубином", а грозненцы в тот же день встретятся в Самаре с тольяттинским "Акроном".