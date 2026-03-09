https://ria.ru/20260309/ljajen-2079517122.html
Инициативы по мировым кризисам должны дополнять ООН, заявила фон дер Ляйен
Инициативы по мировым кризисам должны дополнять ООН, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.03.2026
Инициативы по мировым кризисам должны дополнять ООН, заявила фон дер Ляйен
Любые инициативы по решению кризисов в мире должны дополнять ООН, а не заменять ее, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен: инициативы по кризисам должны дополнять, а не заменять ООН