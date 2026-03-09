Рейтинг@Mail.ru
Инициативы по мировым кризисам должны дополнять ООН, заявила фон дер Ляйен
14:33 09.03.2026
Инициативы по мировым кризисам должны дополнять ООН, заявила фон дер Ляйен
© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Любые инициативы по решению кризисов в мире должны дополнять ООН, а не заменять ее, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы будем продолжать искать все пути для совместной работы над выполнением наших самых неотложных обязанностей и приоритетов. В первую очередь, это восстановление Газы и мир для израильтян и палестинцев. Каждая новая инициатива должна дополнять ООН, а не конкурировать с ней или заменять ее. Мы с самого начала ясно дали это понять", - сказала она на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
Ранее ЕС отказался официально участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Зовите санитаров: Зеленскому зажали деньги, и он грозит НАТО войной
8 марта, 08:00
 
В миреБрюссельСШАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампООНЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
