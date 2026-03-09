https://ria.ru/20260309/lavina-2079470843.html
В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина
В Петропавловске-Камчатском на автотрассу федерального значения, проходящую вдоль улицы Высотной, сошла лавина, дорога перекрыта, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.03.2026
