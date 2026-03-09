Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина - РИА Новости, 09.03.2026
04:40 09.03.2026 (обновлено: 08:30 09.03.2026)
В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина
В Петропавловске-Камчатском на автотрассу федерального значения, проходящую вдоль улицы Высотной, сошла лавина, дорога перекрыта, сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 09.03.2026
В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском на автотрассу федерального значения, проходящую вдоль улицы Высотной, сошла лавина, дорога перекрыта, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Кроме того, перекрыт проезд по улице Набережной, в связи с чем движение транспорта осуществляется через улицу Ленинградскую.
«
"Пострадавших вследствие схода лавины на Высотной нет. Снежную массу, сошедшую на дорогу, убирает подрядчик ООО "Устой-М". Дорога на Набережной перекрыта в превентивных целях", — пояснили РИА Новости в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Ранее спасательное ведомство сообщало о введении в Петропавловске-Камчатском режима лавинной опасности. Он действует с 00:00 9 марта до 11 марта включительно.
В понедельник город находится под влиянием циклона. По данным Камчатского УГМС, идут интенсивные осадки в виде снега и дождя, метель, налипание снега на провода и ветер до 23 метров в секунду. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок.
Заголовок открываемого материала