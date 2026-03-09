В Петропавловске-Камчатском на трассу сошла лавина

Кроме того, перекрыт проезд по улице Набережной, в связи с чем движение транспорта осуществляется через улицу Ленинградскую.

"Пострадавших вследствие схода лавины на Высотной нет. Снежную массу, сошедшую на дорогу, убирает подрядчик ООО "Устой-М". Дорога на Набережной перекрыта в превентивных целях", — пояснили РИА Новости в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В понедельник город находится под влиянием циклона. По данным Камчатского УГМС, идут интенсивные осадки в виде снега и дождя, метель, налипание снега на провода и ветер до 23 метров в секунду. Водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок.