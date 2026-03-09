Зачем в годы войны формировали батальоны красноармейцев "в рыцарских латах"

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Некоторые страницы Великой Отечественной не так широко известны, как хотелось бы. А ведь закованные в стальные пластины солдаты взламывали самые сложные германские укрепрайоны.

О каких подразделениях идет речь? Почему о них так мало говорят?

Взлом обороны противника

О создании особых подразделений штурмовиков советское командование задумалось еще во время Сталинградской битвы. В Ставке обратили внимание, что воюющие инженерные войска в силу своей специфики были довольно грозной силой.

К примеру, знаменитый Дом Павлова в Сталинграде 56 суток защищали около 30 человек, среди которых было 18 саперов. Руководил ими сержант Яков Павлов.

Командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала фон Паулюса тоже пленили саперы 329-го инженерного батальона и бойцы мотострелковой дивизии.

В результате 30 мая 1943 года в РККА на базе имевшихся инженерно-саперных частей были сформированы Штурмовые инженерно-саперные бригады резерва (ШИСБр). Они подчинялись напрямую Ставке ВГК и вводились на необходимые направления.

"Панцирная пехота"

Бойцами этих подразделений становились физически сильные молодые мужчины в возрасте до сорока лет, хорошо разбирающиеся в технике.

Солдаты, прежде чем попасть на фронт, проходили специальный курс. Особенно тщательно штурмовиков обучали метанию гранат и скрытному передвижению. Тренировали также быстрым рывкам по пересеченной местности с усиленным боекомплектом взрывчатки.

Бойцы получали лучшую экипировку и вооружение: ножи, снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы ручные и станковые, противотанковые средства. Помимо автоматов, многие штурмовики-красноармейцы в 1944 году были вооружены ранцевыми огнеметами.

Отличительной чертой стало использование стального нагрудника (СН), под который солдаты этих подразделений надевали ватные телогрейки. За это их называли "панцирной пехотой".

"Личный состав бригады — это особые саперы, штурмовики с пуленепробиваемыми жилетами, в стальных касках, все вооружены автоматами. Они предназначены для боя совместно с пехотой и должны участвовать в прорыве обороны: в уничтожении дотов, дзотов, пулеметных гнезд и НП противника", — вспоминал начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта генерал Иван Галицкий.

Действовали стремительно и дерзко

С "панцирной пехотой" немцы впервые столкнулись на поле боя летом 1943-го, во время Смоленской наступательной операции.

В августе бойцы ШИСБр захватили стратегически важную Гнездиловскую высоту в районе Спас-Деменска Калужской области. Этот укрепрайон насчитывал несколько сотен железобетонных дотов, блиндажей, проволочных заграждений и минных полей.

Гитлеровцы считали его неприступным, но, как позже вспоминали немцы, оставить высоту им пришлось под натиском "какой-то очень странной русской пехоты, действовавшей стремительно, смело и дерзко". Закованные в стальные панцири советские солдаты, от которых отскакивали пули, наводили на противника ужас.

"Когда получал наш солдат по несколько пуль от противника, например, из парабеллума пуль пять-шесть, знаем такие случаи, а его это не остановило, он продолжал бой", — рассказал кандидат исторических наук Валерий Куличков.

Взяли крепость, считавшуюся неприступной

Особенно отличились штурмовые бригады во время взятия Калининграда, в то время — Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Это была крепость, которую гитлеровцы считали неприступной.

Однако город пал в считаные дни. Бойцы из инженерно-саперных штурмовых батальонов прорывались к укрепрайонам и взрывали их мощными зарядами.