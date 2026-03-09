СМИ узнали, что произошло с доходами уехавшего из России музыканта

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские доходы покинувшего страну лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко за 2025 год увеличились более чем в два раза, пишет Life.
"За прошлый год он заработал в России почти 40 миллионов рублей", — говорится в материале.
По данным издания, после отъезда 57-летний музыкант сохранил свой бизнес в стране. Его компания "Лагуна", которая занимается продажей музыкальных записей, последние три года стабильно удваивает чистую прибыль: в 2023 году выручка компании составила 7,7 миллиона рублей, в 2024 году она увеличилась до 15,3 миллиона рублей, а за прошедший год 38,9 миллиона рублей.
В 2022 году Илья Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановке деятельности своей группы.
В октябре прошлого года музыкант продлил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года.
В январе "Российская газета" сообщила, что во Владивостоке представители общественности и некоторые почетные граждане города пытаются лишить этого звания Лагутенко, в том числе из-за того, что он редко бывал в России ранее и не живет в стране сейчас.
Во Владивостоке не получали обращений о лишении Лагутенко звания
13 января, 13:20