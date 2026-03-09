Рейтинг@Mail.ru
11:15 09.03.2026 (обновлено: 15:59 09.03.2026)
Российские доходы покинувшего страну лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко за 2025 год увеличились более чем в два раза, пишет Life.
россия, илья лагутенко, украина, владивосток, мумий тролль
Шоубиз, Россия, Илья Лагутенко, Украина, Владивосток, Мумий Тролль
СМИ узнали, что произошло с доходами уехавшего из России музыканта

Life: доходы Ильи Лагутенко за 2025 год выросли более чем вдвое

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские доходы покинувшего страну лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко за 2025 год увеличились более чем в два раза, пишет Life.
"За прошлый год он заработал в России почти 40 миллионов рублей", — говорится в материале.
По данным издания, после отъезда 57-летний музыкант сохранил свой бизнес в стране. Его компания "Лагуна", которая занимается продажей музыкальных записей, последние три года стабильно удваивает чистую прибыль: в 2023 году выручка компании составила 7,7 миллиона рублей, в 2024 году она увеличилась до 15,3 миллиона рублей, а за прошедший год 38,9 миллиона рублей.
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На имя Макаревича* продолжают поступать платежки ЖКХ за квартиру в Москве
29 января, 06:27
В 2022 году Илья Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановке деятельности своей группы.
В октябре прошлого года музыкант продлил право на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года.
В январе "Российская газета" сообщила, что во Владивостоке представители общественности и некоторые почетные граждане города пытаются лишить этого звания Лагутенко, в том числе из-за того, что он редко бывал в России ранее и не живет в стране сейчас.
Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Во Владивостоке не получали обращений о лишении Лагутенко звания
13 января, 13:20
 
Шоубиз Россия Илья Лагутенко Украина Владивосток Мумий Тролль
 
 
