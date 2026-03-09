СМИ узнали, что произошло с доходами уехавшего из России музыканта

По данным издания, после отъезда 57-летний музыкант сохранил свой бизнес в стране. Его компания "Лагуна", которая занимается продажей музыкальных записей, последние три года стабильно удваивает чистую прибыль: в 2023 году выручка компании составила 7,7 миллиона рублей, в 2024 году она увеличилась до 15,3 миллиона рублей, а за прошедший год 38,9 миллиона рублей.