МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов

КАИР, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что вручило ноту протеста иранскому послу из-за продолжающихся ударов по кувейтской территории.
"Министерство иностранных дел… в понедельник, 9 марта, вызвало во второй раз посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт для вручения ему ноты протеста в связи с продолжающейся иранской агрессией против Кувейта", - сообщается в заявлении министерства.
В ночь с воскресенья на понедельник кувейтские власти заявляли о пожаре на электростанции и водоочистной станции после повреждения топливного бака, его удалось потушить.
В воскресенье утром кувейтская служба гражданской авиации сообщала, что беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.