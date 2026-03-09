Рейтинг@Mail.ru
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов - РИА Новости, 09.03.2026
17:36 09.03.2026
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов - РИА Новости, 09.03.2026
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов
Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что вручило ноту протеста иранскому послу из-за продолжающихся ударов по кувейтской территории. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:36:00+03:00
2026-03-09T17:36:00+03:00
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
кувейт
иран
сша
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов

МИД Кувейта вручил ноту протеста иранскому послу из-за продолжающихся ударов

© REUTERS / Social MediaВзрыв на базе Али-Салем в Кувейте
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Social Media
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что вручило ноту протеста иранскому послу из-за продолжающихся ударов по кувейтской территории.
"Министерство иностранных дел… в понедельник, 9 марта, вызвало во второй раз посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт для вручения ему ноты протеста в связи с продолжающейся иранской агрессией против Кувейта", - сообщается в заявлении министерства.
В ночь с воскресенья на понедельник кувейтские власти заявляли о пожаре на электростанции и водоочистной станции после повреждения топливного бака, его удалось потушить.
В воскресенье утром кувейтская служба гражданской авиации сообщала, что беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСША
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала