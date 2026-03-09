МИД Кувейта вручил иранскому послу ноту протеста из-за ударов

КАИР, 9 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что вручило ноту протеста иранскому послу из-за продолжающихся ударов по кувейтской территории.

В ночь с воскресенья на понедельник кувейтские власти заявляли о пожаре на электростанции и водоочистной станции после повреждения топливного бака, его удалось потушить.