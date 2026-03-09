https://ria.ru/20260309/kuban-2079540402.html
Детсад, поврежденный атакой БПЛА на Кубани, откроется во вторник
Детсад, поврежденный атакой БПЛА на Кубани, откроется во вторник - РИА Новости, 09.03.2026
Детсад, поврежденный атакой БПЛА на Кубани, откроется во вторник
Детский сад № 36 "Ягодка" в поселке Ахтырском Краснодарского края, получивший повреждения от обломков украинских БПЛА после ночной атаки, возобновит работу во... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:30:00+03:00
2026-03-09T17:30:00+03:00
2026-03-09T17:30:00+03:00
происшествия
краснодарский край
абинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970277782_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_136f3336dace6b5b6ae7262c24bd27d1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970277782_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_7b59e88b498f20d8436de337f865f172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Краснодарский край, Абинский район
Детсад, поврежденный атакой БПЛА на Кубани, откроется во вторник
Детсад, поврежденный обломками беспилотника на Кубани, откроется во вторник