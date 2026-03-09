https://ria.ru/20260309/kuban-2079536054.html
На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник
На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник
Детский сад № 36 "Ягодка" в поселке Ахтырском Краснодарского края, получивший повреждения от обломков украинских БПЛА после ночной атаки, во вторник работать не
происшествия
краснодарский край
абинский район
КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Детский сад № 36 "Ягодка" в поселке Ахтырском Краснодарского края, получивший повреждения от обломков украинских БПЛА после ночной атаки, во вторник работать не будет, сообщил глава Абинского района Илья Биушкин.
"Важно обеспечить безопасность наших детей, поэтому принято решение: 10 марта детский сад работать не будет", - написал он в своем Telegram-канале.
О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, как только все последствия будут устранены, добавил Биушкин.
Отмечается, что на месте работают специалисты, проводятся восстановительные работы.