На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник
16:53 09.03.2026
На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник
На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник
происшествия
краснодарский край
абинский район
краснодарский край
абинский район
происшествия, краснодарский край, абинский район
Происшествия, Краснодарский край, Абинский район
На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник

КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Детский сад № 36 "Ягодка" в поселке Ахтырском Краснодарского края, получивший повреждения от обломков украинских БПЛА после ночной атаки, во вторник работать не будет, сообщил глава Абинского района Илья Биушкин.
"Важно обеспечить безопасность наших детей, поэтому принято решение: 10 марта детский сад работать не будет", - написал он в своем Telegram-канале.
О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, как только все последствия будут устранены, добавил Биушкин.
Отмечается, что на месте работают специалисты, проводятся восстановительные работы.
Боевая работа экипажа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
