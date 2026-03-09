На Кубани детский сад, поврежденный ВСУ, не будет работать во вторник

КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Детский сад № 36 "Ягодка" в поселке Ахтырском Краснодарского края, получивший повреждения от обломков украинских БПЛА после ночной атаки, во вторник работать не будет, сообщил глава Абинского района Илья Биушкин.