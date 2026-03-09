Рейтинг@Mail.ru
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП - РИА Новости, 09.03.2026
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП
Контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно прекратили работы из-за технического сбоя, сообщила пресс-служба Пограничной полиции... РИА Новости, 09.03.2026
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП

На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП из-за сбоя

КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно прекратили работы из-за технического сбоя, сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.
"В настоящий момент, по информации, полученной от пограничных служб Украины, на всех пунктах пропуска на территории Украины зафиксированы технические сбои в информационных системах, что привело к временной приостановке работы до устранения ситуации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале погранполиции.
Пограничная полиция отмечает, что приостановка работы молдавско-украинских пунктов пропуска продлится до возобновления работы украинской стороны.
Путешественников просят отнестись к ситуации с пониманием и следить за обновлением информации.
