На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП - РИА Новости, 09.03.2026
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП
Контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно прекратили работы из-за технического сбоя, сообщила пресс-служба Пограничной полиции...
2026-03-09T17:32:00+03:00
в мире
украина
молдавия
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП
На молдавско-украинской границе временно приостановили работу КПП из-за сбоя