Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю
Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.03.2026
