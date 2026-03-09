Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю - РИА Новости, 09.03.2026
14:35 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/konflikt-2079517797.html
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю - РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю
в мире
иран
ближний восток
сша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
сша
в мире, иран, ближний восток, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фон дер Ляйен отметила влияние конфликта на Ближнем Востоке на торговлю

Фон дер Ляйен: конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями. И эти последствия видны уже сегодня - будь то в энергетике и финансах, торговле, транспорте или миграции населения", - сказала фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
