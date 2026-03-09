Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
07:09 09.03.2026
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
Региональная напряженность вокруг Ирана может сохранится как минимум до конца марта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Региональная напряженность вокруг Ирана может сохранится как минимум до конца марта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
"Конфликт вокруг Ирана может продлиться до конца марта, а восстановление региона потребует не менее трех-четырех лет при условии стабильных и регулярных инвестиций", - заявил Сезгин.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи
Вчера, 02:39
Аналитик отметил, что сроки деэскалации напрямую зависят от политических договоренностей между ключевыми региональными и внешними игроками. По его словам, даже при быстром прекращении активной фазы противостояния последствия кризиса будут ощущаться еще длительное время, поскольку инфраструктура и экономические связи в регионе уже понесли значительный ущерб.
Сезгин также указал, что восстановление потребует масштабных финансовых вложений и координации международных институтов. Он пояснил, что речь идет не только о физическом восстановлении инфраструктуры, но и о перезапуске торговых и энергетических цепочек, которые играют важную роль для стабильности всего Ближнего Востока.
Кроме того, эксперт добавил, что без долгосрочных программ инвестиций и механизмов безопасности процесс восстановления может существенно затянуться. По его мнению, устойчивость региона будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить экономическую активность и вернуть доверие инвесторов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик
Вчера, 01:58
 
В миреИранБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
