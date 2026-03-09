https://ria.ru/20260309/konflikt-2079466003.html
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик назвал возможные сроки завершения конфликта вокруг Ирана
Аналитик Сезгин: напряженность вокруг Ирана может сохраниться до конца марта
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Региональная напряженность вокруг Ирана может сохранится как минимум до конца марта, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
"Конфликт вокруг Ирана
может продлиться до конца марта, а восстановление региона потребует не менее трех-четырех лет при условии стабильных и регулярных инвестиций", - заявил Сезгин.
Аналитик отметил, что сроки деэскалации напрямую зависят от политических договоренностей между ключевыми региональными и внешними игроками. По его словам, даже при быстром прекращении активной фазы противостояния последствия кризиса будут ощущаться еще длительное время, поскольку инфраструктура и экономические связи в регионе уже понесли значительный ущерб.
Сезгин также указал, что восстановление потребует масштабных финансовых вложений и координации международных институтов. Он пояснил, что речь идет не только о физическом восстановлении инфраструктуры, но и о перезапуске торговых и энергетических цепочек, которые играют важную роль для стабильности всего Ближнего Востока
.
Кроме того, эксперт добавил, что без долгосрочных программ инвестиций и механизмов безопасности процесс восстановления может существенно затянуться. По его мнению, устойчивость региона будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить экономическую активность и вернуть доверие инвесторов.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.