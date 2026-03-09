Рейтинг@Mail.ru
Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь
08:09 09.03.2026
Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь
Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь
Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь
Одежда и обувь нужны собакам не только для того, чтобы согревать их зимой, но и в сильную жару, а также может потребоваться в медицинских целях, рассказал РИА...
2026-03-09T08:09:00+03:00
2026-03-09T08:09:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077156594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fa476dadcfac68cd4e761edea67e743.jpg
1920
1920
true
общество
Общество
Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь

Кинолог Насиров: одежда и обувь нужны собакам не только для согревания зимой

БРЯНСК, 9 мар - РИА Новости. Одежда и обувь нужны собакам не только для того, чтобы согревать их зимой, но и в сильную жару, а также может потребоваться в медицинских целях, рассказал РИА Новости кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.
«
"Собакам, которые живут в квартире и у них не образуется необходимый в холодное время года подшерсток, одежда нужна, чтобы не замерзнуть на улице. Кроме того, многие породы относятся к категории короткошерстных, и таким питомцам в мороз требуется одежда на улице. Также существует и одежда для лета, которую в жару смачивают водой, чтобы защитить собаку от теплового удара", - рассказал эксперт.
По словам кинолога, есть породы собак, которым зимой одежда не требуется для того, чтобы согреться, но она защищает их от грязи и воздействия дорожных реагентов. Насиров отметил, что, кроме функциональной задачи, одежда для собак решает еще одну - подчеркивает индивидуальность питомца, что важно для многих хозяев.
"Отдельный вид одежды необходим в медицинских целях. Например, после той или иной операции собаки естественным образом пытаются избавиться от швов, чего нельзя допустить. Одежда не позволят им добраться до раны и сорвать зубами нити", - рассказал кинолог.
Он упомянул, что обувь также часто является для собак необходимым аксессуаром.
"Обувь защищает подушечки лап от воздействия реагентов не только зимой, но и весной. Кроме того, нельзя забывать про битое стекло, которое встречается на дорогах круглый год. Также обувь выполняет согревающую функцию зимой и защитную летом, когда асфальт может прогреваться до очень высоких температур", - отметил Насиров.
