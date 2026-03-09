Кинолог рассказал, зачем собакам нужна одежда и обувь

БРЯНСК, 9 мар - РИА Новости. Одежда и обувь нужны собакам не только для того, чтобы согревать их зимой, но и в сильную жару, а также может потребоваться в медицинских целях, рассказал РИА Новости кинолог Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.

« "Собакам, которые живут в квартире и у них не образуется необходимый в холодное время года подшерсток, одежда нужна, чтобы не замерзнуть на улице. Кроме того, многие породы относятся к категории короткошерстных, и таким питомцам в мороз требуется одежда на улице. Также существует и одежда для лета, которую в жару смачивают водой, чтобы защитить собаку от теплового удара", - рассказал эксперт.

По словам кинолога, есть породы собак, которым зимой одежда не требуется для того, чтобы согреться, но она защищает их от грязи и воздействия дорожных реагентов. Насиров отметил, что, кроме функциональной задачи, одежда для собак решает еще одну - подчеркивает индивидуальность питомца, что важно для многих хозяев.

"Отдельный вид одежды необходим в медицинских целях. Например, после той или иной операции собаки естественным образом пытаются избавиться от швов, чего нельзя допустить. Одежда не позволят им добраться до раны и сорвать зубами нити", - рассказал кинолог.

Он упомянул, что обувь также часто является для собак необходимым аксессуаром.