"Политический вопрос". Куда пропала величайшая святыня христианства
Религия
 
08:00 09.03.2026
"Политический вопрос". Куда пропала величайшая святыня христианства
"Политический вопрос". Куда пропала величайшая святыня христианства
"Политический вопрос". Куда пропала величайшая святыня христианства
Православные отмечают необычный праздник — Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Крестителя. История этой святыни туманна и запутанна. Ее ищут уже...
аналитика - религия и мировоззрение, европа, иерусалим, рим
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Европа, Иерусалим, Рим
"Политический вопрос". Куда пропала величайшая святыня христианства

Православные отмечают Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Крестителя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМогила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают необычный праздник — Первое и Второе обретение честной главы Иоанна Крестителя. История этой святыни туманна и запутанна. Ее ищут уже много веков. А о том, где она может находиться, есть несколько версий. Причем в пользу каждой — весомые аргументы.

Кровавый дар

Путаница тут возникает почти с самого начала. Как известно из Евангелия, Иоанна Крестителя повелел убить царь Галилеи Ирод Антипа.
Предтеча публично уличил его во грехе — тот вступил в брак с женой брата, Иродиадой. Разгневанный правитель заточил проповедника в темницу.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Старый город в Иерусалиме
Но его супруге, как свидетельствует евангелист Марк, этого было мало. Она хотела казнить ненавистного обличителя. И вот подвернулся удобный случай. На одном из пиров Саломея, дочь Иродиады, "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним". Царь сказал: исполню все, чего захочешь.
"Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя", — повествует апостол Марк.
Ирод отказать не мог. Позвал оруженосца и приказал казнить узника. Иродиаде поднесли на блюде кровавый дар.
Ученики, как гласит Писание, тайно погребли тело Иоанна. Но что стало с головой — неизвестно. По преданию, она долго хранилась во дворце царицы, затем жена домоправителя похитила ее, положила в кувшин и закопала на Елеонской горе близ Иерусалима.
© Public domainСвятой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Public domain
Святой Иоанн Креститель в пустыне. Хосе Леонардо
Спустя несколько десятилетий эту землю приобрел богатый христианин по имени Иннокентий. Он нашел реликвию. В церковный календарь это вошло как Первое обретение.
Незадолго до смерти Иннокентий спрятал голову в своей домовой церкви — чтобы ее не осквернили язычники. Со временем храм обветшал и в конце концов полностью разрушился. Святыня вновь пропала на долгие годы.

В Европе этого никто не заметил

В IV столетии, как гласит легенда, произошло чудо. Двум монахам-паломникам, шедшим в Иерусалим, явился Предтеча и указал, где покоится его голова. Те положили ее в мешок и двинулись в обратный путь. Но по дороге встретили горшечника из сирийского города Емесса. Он сообщил, что ему тоже явился во сне пророк и повелел "забрать у нерадивых монахов" великую ценность.
Гончар так и сделал. А спустя пару лет потерял ее. Второе обретение главы Иоанна Предтечи случилось в 452 году — некий инок Маркелл раскопал ее в Емессе.
CC BY-SA 3.0 / Maxim Massalitin / Передняя часть черепа святого Иоанна Предтечи в соборе АмьенаГлава Иоанна Крестителя в городе Амьен
Глава Иоанна Крестителя в городе Амьен - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY-SA 3.0 / Maxim Massalitin / Передняя часть черепа святого Иоанна Предтечи в соборе Амьена
Глава Иоанна Крестителя в городе Амьен
Святыню торжественно доставили в Константинополь, и там она хранилась многие века. Впрочем, еще в XVII столетии французские историки писали: в Средневековой Европе это событие осталось незамеченным. В Старом Свете были уверены, что голова по-прежнему пребывает в Емессе.
Достоверно известно одно: уже к концу первого тысячелетия нашей эры следы реликвии теряются окончательно. Дальше — только предположения. Есть три версии.

Обычное дело для того времени

В VIII веке к власти в Византии пришли иконоборцы. Противники всякого рода изображений яростно уничтожали не только святые образа, но и другие артефакты, считая их пережитками язычества. Печальный конец грозил и главе Иоанна Предтечи. В последний момент верующие перенесли святыню из Емессы в город Команы.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "От Рафаэля до Гойи" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Открытие выставки От Рафаэля до Гойи в ГМИИ им. А.С.Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Открытие выставки "От Рафаэля до Гойи" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
В те времена было два города с таким названием. Один в Каппадокии (территория современной Турции), другой в Абхазии. Большинство ученых указывают на второй вариант. Ведь именно в причерноморских Команах на протяжении почти тысячи лет находили прибежище гонимые христиане.
В 843 году власть иконоборцев пала, и реликвию доставили в Константинополь. Церковь называет это Третьим обретением. Позднее, при императоре Константине IX Мономахе, главу разделили на несколько частей. Все хранились в столице, в разных храмах.
В 1204-м крестоносцы забрали некоторые в Европу. Одна оказалась во французском Амьене, другая — в Риме. То, что удалось спрятать от завоевателей, привезли затем в Великую Лавру на Афоне. Впоследствии частицы главы Предтечи разбросало по всему Старому Свету.
CC BY-SA 3.0 / / Гандзасарский монастырьГандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах
Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY-SA 3.0 / / Гандзасарский монастырь
Гандзасарский монастырь в Республике Нагорный Карабах
Как отметил в одном из интервью британский искусствовед Энтони Истмонд, для Средневековья "постоянный обмен реликвиями" был обычным делом. Ведь в ту эпоху они играли не только духовную, но и важную политическую роль.

Братский спор

По другой версии, главу спрятали от иконоборцев в Команах Каппадокийских, а оттуда привезли в Иберию (территория современной Грузии). В XIII веке она попала в руки брата владыки земли Арцах (ныне Нагорный Карабах) по имени Джалал Дола.
Согласно хроникам, он вручил главу правителю, правда, через некоторое время потребовал обратно. Венценосный родственник делать это отказался.
© iStock.com / Seckin OzturkЖенщина в Долине любви в Гёреме, Каппадокия, Турция
Женщина в Долине любви в Гёреме, Каппадокия, Турция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / Seckin Ozturk
Женщина в Долине любви в Гёреме, Каппадокия, Турция
"Тогда Джалал Дола силою отнял ее у брата и привез в края Гандзак, в гавар Арцаха, в родовую усыпальницу свою. И поместил он ее там и над ней построил удивительную и восхитительную церковь во славу Бога Христа и Крестителя его святого Иоанна. А в день освящения назвал ее (церковь. — Прим. ред.) именем святого Иоанна Гандзасара", — повествует армянский летописец.

Это уже невозможно

Согласно третьей версии, главу Предтечи вывезли из Емессы гораздо раньше — в VI веке. И она оказалась в Дамаске.
По византийской традиции реликвию погребли в богато украшенном храме, стены которого уцелели до наших дней. Ныне это часть четвертой по значимости мусульманской мечети — Омейядской.
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Омейядов в Дамаске
Легенда повествует, что во время возведения рабочие наткнулись на безымянную гробницу. Решили ее разрушить, но едва нанесли несколько ударов — из камня пошла кровь.
Местные христиане рассказали халифу Аль-Валиду, строившему мечеть, что в могиле покоится глава Иоанна Предтечи. Тот повелел соорудить над этим местом шатер. В наши дни перед христианской святыней возносят молитвы тысячи мусульман: Иоанн считается одним из исламских пророков.
Неясно, погребена ли в Дамаске вся глава или только ее часть. Серьезных исследований тут не проводили. Как и в случае с реликвиями в Риме, Амьене, на Афоне и в Нагорном Карабахе. По словам специалистов, решить эту загадку невозможно — слишком мало данных.
Статуя апостола Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Есть весомые доказательства". Ученые прояснили темное место в Библии
2 марта, 08:00
 
Религия
 
 
