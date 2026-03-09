https://ria.ru/20260309/kayserispor-2079569553.html
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи
"Трабзонспор" одержал победу над "Кайсериспором" в матче 25-го тура чемпионата Турции по футболу. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
