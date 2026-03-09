Рейтинг@Mail.ru
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:19 09.03.2026 (обновлено: 22:39 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/kayserispor-2079569553.html
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи
"Трабзонспор" одержал победу над "Кайсериспором" в матче 25-го тура чемпионата Турции по футболу. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T22:19:00+03:00
2026-03-09T22:39:00+03:00
футбол
спорт
денис макаров
пол онуачу
герман онугха
фк трабзонспор
кайсериспор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260309/karsedoe-2079568850.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, денис макаров, пол онуачу, герман онугха, фк трабзонспор, кайсериспор
Футбол, Спорт, Денис Макаров, Пол Онуачу, Герман Онугха, ФК Трабзонспор, Кайсериспор
"Кайсериспор" проиграл в матче чемпионата Турции, несмотря на гол Онугхи

"Кайсериспор" уступил "Трабзонспору" в чемпионате Турции, несмотря на гол Онугхи

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Трабзонспор" одержал победу над "Кайсериспором" в матче 25-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в городе Кайсери завершилась со счетом 3:1 в пользу "Трабзонспора". В составе победителей дубль оформил Пол Онуачу (45+2-я и 45+7-я минуты), вратарь "Кайсериспора" Билал Баязит отметился автоголом на 53-й минуте. У проигравших отличился российский нападающий Герман Онугха (83). На седьмой минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Токёз Дорухан.
Другие российские футболисты "Кайсериспора" Федор Чалов и Денис Макаров вышли в стартовом составе и не отметились результативными действиями. Макаров был заменен на 74-й минуте.
"Трабзонспор", набрав 54 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. "Кайсериспор" с 20 баллами располагается на 17-й строчке.
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"
Вчера, 22:11
 
ФутболСпортДенис МакаровПол ОнуачуГерман ОнугхаФК ТрабзонспорКайсериспор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала