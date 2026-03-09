Рейтинг@Mail.ru
Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:43 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/karsedo-2079573084.html
Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом"
Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом"
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что столичная команда должна сыграть сильнее в обороне в предстоящем матче... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T22:43:00+03:00
2026-03-09T22:43:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
зенит
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
карлос карседо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078879107_427:468:2837:1823_1920x0_80_0_0_a24c3c46983cf6c321f239639611f841.jpg
https://ria.ru/20260309/karsedoe-2079568850.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078879107_157:0:2680:1892_1920x0_80_0_0_14829d287ec54338c46f62e84e9f5a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спартак москва, зенит, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл), карлос карседо
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Зенит, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Карлос Карседо
Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом"

Карседо заявил, что "Спартаку" надо будет лучше защищаться в матче с "Зенитом"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутбол. Полуфинал Кубка России. "Динамо" – "Спартак"
Футбол. Полуфинал Кубка России. Динамо – Спартак - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что столичная команда должна сыграть сильнее в обороне в предстоящем матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
В понедельник "Спартак" дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 4:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место. В 21-м туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против "Зенита".
«
"Согласен, что в матче с "Зенитом" мы должны быть сильнее и компактнее в обороне, но это будет другая игра, мы будем к ней готовы", - заявил Карседо на пресс-конференции.
Встреча против "Акрона" стала первой домашней для Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе.
"Первый раз я был в "Спартаке", когда играли в "Лужниках". Сегодня же мы чувствовали поддержку болельщиков - они гнали нас вперед. Атмосфера прекрасная!" - добавил тренер "Спартака".
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Хочется меньше пропускать": Маркиньос высказался после матча с "Акроном"
Вчера, 22:11
 
ФутболСпортСпартак МоскваЗенитАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Карлос Карседо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала