Карседо заявил, что "Спартак" должен лучше защищаться в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что столичная команда должна сыграть сильнее в обороне в предстоящем матче чемпионата России против петербургского "Зенита".
В понедельник "Спартак" дома обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 4:3 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы по ходу встречи отыгрались со счета 1:3, но упустили ничью на 88-й минуте. В турнирной таблице чемпионата России московская команда, набрав 35 очков, занимает шестое место. В 21-м туре РПЛ "Спартак" сыграет в гостях против "Зенита".
"Согласен, что в матче с "Зенитом" мы должны быть сильнее и компактнее в обороне, но это будет другая игра, мы будем к ней готовы", - заявил Карседо на пресс-конференции.
Встреча против "Акрона" стала первой домашней для Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе.
"Первый раз я был в "Спартаке", когда играли в "Лужниках". Сегодня же мы чувствовали поддержку болельщиков - они гнали нас вперед. Атмосфера прекрасная!" - добавил тренер "Спартака".