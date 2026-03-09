Рейтинг@Mail.ru
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому - РИА Новости, 09.03.2026
18:17 09.03.2026 (обновлено: 18:29 09.03.2026)
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому

РИА Новости: в Доме русской культуры не было военной активности

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Удар Израиля по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия является неспровоцированной агрессией, говорится в заявлении Россотрудничества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В Доме русской культуры в городе Набатия не проводилось никакой военной активности. Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию", - говорится в заявлении.
Там добавили, что официальное представительство Россотрудничества находится в Бейруте и оно продолжает свою работу с учетом текущей обстановки, также реализуются проекты гуманитарной направленности.
"Активно осуществляется работа с переселенными лицами, проводятся гуманитарные акции и сбор помощи. На сегодняшний момент уже более 800 тысяч человек переехало с юга в северные районы Ливана. Школы, стадионы и муниципальные центры преобразованы в пункты временного размещения", - отмечается в заявлении.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
