https://ria.ru/20260309/izrail-2079544346.html
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому - РИА Новости, 09.03.2026
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому
Удар Израиля по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия является неспровоцированной агрессией, говорится в заявлении Россотрудничества, которое... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:17:00+03:00
2026-03-09T18:17:00+03:00
2026-03-09T18:29:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
ливан
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079530474_95:0:2141:1151_1920x0_80_0_0_2a06ec46fcfb7a2c95f87c7e8ab2107d.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079530015.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079530474_350:0:1885:1151_1920x0_80_0_0_f63f66a1018227a9266451a2169d53b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, ливан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Россотрудничестве прокомментировали удар Израиля по Русскому дому
РИА Новости: в Доме русской культуры не было военной активности