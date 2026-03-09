Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана

КАИР, 9 мар - РИА Новости. Избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана может создать трещину между США и Израилем, заявил РИА Новости египетский обозреватель, директор базирующегося в Александрии Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
"Назначение нового верховного лидера Исламской Республики Иран – ход, который шокировал многих своей оперативностью. Столь быстрый переход вызвал потрясения на мировых рынках, подняв цены на нефть выше 110 долларов за баррель и выявив потенциальную трещину между США и Израилем", - отметил Мустафа.
По мнению эксперта, о разногласиях между Вашингтоном и Тель-Авивом может свидетельствовать то, что США заявили об отсутствии планов наносить удары по энергетической отрасли Ирана и утверждают, что эти объекты атакует Израиль.
"Для США стратегический кошмар очевиден. Они оказались между молотом и наковальней: Израиль действует в одностороннем порядке, а Иран больше не боится эскалации", - сказал Мустафа, подчеркнув, что Моджтаба Хаменеи выглядит сторонником более жесткой линии по сравнению со своим покойным отцом и готов к продолжительной и широкомасштабной войне.
Эксперт полагает, что в риторике Вашингтона есть некоторое дистанцирование от Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.