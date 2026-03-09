Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
23:37 09.03.2026
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана может создать трещину между США и Израилем, заявил РИА Новости египетский обозреватель, директор...
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана

Эксперт Мустафа: назначение нового лидера Ирана шокировало своей оперативностью

Флаг Ирана
Флаг Ирана
Флаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана может создать трещину между США и Израилем, заявил РИА Новости египетский обозреватель, директор базирующегося в Александрии Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп поддержит убийство сына Хаменеи, если он не уступит США, пишут СМИ
Вчера, 22:14
"Назначение нового верховного лидера Исламской Республики Иран – ход, который шокировал многих своей оперативностью. Столь быстрый переход вызвал потрясения на мировых рынках, подняв цены на нефть выше 110 долларов за баррель и выявив потенциальную трещину между США и Израилем", - отметил Мустафа.
По мнению эксперта, о разногласиях между Вашингтоном и Тель-Авивом может свидетельствовать то, что США заявили об отсутствии планов наносить удары по энергетической отрасли Ирана и утверждают, что эти объекты атакует Израиль.
"Для США стратегический кошмар очевиден. Они оказались между молотом и наковальней: Израиль действует в одностороннем порядке, а Иран больше не боится эскалации", - сказал Мустафа, подчеркнув, что Моджтаба Хаменеи выглядит сторонником более жесткой линии по сравнению со своим покойным отцом и готов к продолжительной и широкомасштабной войне.
Эксперт полагает, что в риторике Вашингтона есть некоторое дистанцирование от Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи
Вчера, 22:57
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
