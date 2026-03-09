https://ria.ru/20260309/isfahan-2079556301.html
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси - РИА Новости, 09.03.2026
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси
Около половины иранского урана с обогащением 60% хранилось в подземном хранилище в Исфахане, которое, по всей видимости, не пострадало во время атак США и... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
исфахан
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси
Гросси: хранилище урана в Исфахане не пострадало во время атаки США и Израиля