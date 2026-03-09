Рейтинг@Mail.ru
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси - РИА Новости, 09.03.2026
19:43 09.03.2026 (обновлено: 19:49 09.03.2026)
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Около половины иранского урана с обогащением 60% хранилось в подземном хранилище в Исфахане, которое, по всей видимости, не пострадало во время атак США и Израиля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы считаем, что в Исфахане находилось немногим более 200 килограммов урана с обогащением 60%. Считается, что этот материал по-прежнему находится там", - приводит слова Гросси агентство Рейтер.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Axios: США и Израиль обсуждали отправку в Иран сил для захвата урана
8 марта, 08:19
Агентство ISNA передавало 8 марта со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана, что ядерный объект в центральной части Ирана, провинции Исфахан, получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
Ранее власти Ирана заявили, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
