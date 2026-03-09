Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси

ВЕНА, 9 мар - РИА Новости. Около половины иранского урана с обогащением 60% хранилось в подземном хранилище в Исфахане, которое, по всей видимости, не пострадало во время атак США и Израиля, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее власти Ирана заявили, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.