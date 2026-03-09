СМИ: переговоры по Газе приостановили на фоне операции США в Иране

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Переговоры по урегулированию в секторе Газа приостановлены на фоне операции США и Израиля в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе ведения переговоров.
"Переговоры по продвижению плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе приостановились на прошлой неделе", - передает агентство.
Со ссылкой на палестинского чиновника сообщается, что переговоры были приостановлены 28 февраля, когда США и Израиль начали операцию против Ирана. Тогда палестинское движение ХАМАС должно было провести встречи с посредниками из Египта, Катара и Турции, но запланированные мероприятия были отменены. Это подтвердили также источники агентства в ХАМАС.
Согласно информации одного из источников, пауза связана с проблемами в авиасообщении в ближневосточном регионе, что мешает передвижению посредников и участников переговоров. Также он охарактеризовал приостановку как "незначительную задержку".
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.