КСИР сообщил об ударах по американским стратегическим базам - РИА Новости, 09.03.2026
16:41 09.03.2026 (обновлено: 16:52 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/iran-2079534259.html
КСИР сообщил об ударах по американским стратегическим базам
Иран нанес удары по пяти "стратегическим" базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы, сообщает служба Корпуса стражей...
2026-03-09T16:41:00+03:00
2026-03-09T16:52:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079528871.html
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР: Иран нанес удары по 5 стратегическим базам США

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по пяти "стратегическим" базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
«
"Герои воздушно-космических силы КСИР, запустив ракеты "Гадр", "Хорремшахр" и "Хейбар-Шекан", нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
КСИР таким образом сообщил подробности о 31-ой волне операции "Правдивое обещание 4", которая прошла под кодовым названием "Слушаю и повинуюсь, Хаменеи" с использованием сверхтяжелых ракет.
Служба КСИР по связям с общественностью также сообщила об ударе ВМС корпуса по вертолетной базе США Аль-Адири в Кувейте с использованием ракет и БПЛА.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
