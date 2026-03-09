КСИР сообщил об ударах по американским стратегическим базам

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по пяти "стратегическим" базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.