КСИР сообщил об ударах по американским стратегическим базам

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран нанес удары по пяти "стратегическим" базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районе Тель-Авива и Хайфы, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
"Герои воздушно-космических силы КСИР, запустив ракеты "Гадр", "Хорремшахр" и "Хейбар-Шекан", нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
КСИР таким образом сообщил подробности о 31-ой волне операции "Правдивое обещание 4", которая прошла под кодовым названием "Слушаю и повинуюсь, Хаменеи" с использованием сверхтяжелых ракет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.