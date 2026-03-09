https://ria.ru/20260309/indonezija-2079504774.html
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной - РИА Новости, 09.03.2026
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
Россиянки, живущие у границы с Украиной, заслуживают мирного неба над головой и безопасности, заявила РИА Новости Юнис Лиана, глава индонезийского объединения... РИА Новости, 09.03.2026
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
Юнис Лиана: живущие у границы с Украиной россиянки заслуживают мирного неба