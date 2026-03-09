Рейтинг@Mail.ru
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
12:56 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/indonezija-2079504774.html
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной - РИА Новости, 09.03.2026
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной
Россиянки, живущие у границы с Украиной, заслуживают мирного неба над головой и безопасности, заявила РИА Новости Юнис Лиана, глава индонезийского объединения... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
украина
россия
джакарта
ольга качура
валентина терешкова
екатерина ii
в мире, украина, россия, джакарта, ольга качура, валентина терешкова, екатерина ii
В мире, Украина, Россия, Джакарта, Ольга Качура, Валентина Терешкова, Екатерина II
Активистка из Индонезии поддержала россиянок, живущих у границы с Украиной

Юнис Лиана: живущие у границы с Украиной россиянки заслуживают мирного неба

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 9 мар — РИА Новости. Россиянки, живущие у границы с Украиной, заслуживают мирного неба над головой и безопасности, заявила РИА Новости Юнис Лиана, глава индонезийского объединения женщин PBBI.
В воскресенье в Джакарте прошло мероприятие в честь Международного женского дня, организованное Русским домом в Индонезии. Одной из центральной тем мероприятия стало положение женщин Донбасса, чья жизнь постоянно подвергается опасности из-за действий киевского режима.
"Женщины в России, живущие на границе с Украиной, постоянно подвергаются опасности и заслуживают мирного неба над головой. Мы надеемся, что конфликт скоро завершится", - сказала Юнис Лиана на полях мероприятия.
Она также приняла участие в открытии художественной инсталляции из бумажных цветов "Роза Донбасса". Посетителям представили цитаты женщин, ставших символами силы и служения своей стране. Среди них - Герой России Ольга Качура, известная под позывным "Корса", легендарный командир артиллерийского подразделения ДНР.
Посетители также смогли ознакомиться с изречениями других россиянок: Валентины Терешковой, императрицы Екатерины II и российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
В Индонезии восхитились подвигом Дарьи Дугиной
В миреУкраинаРоссияДжакартаОльга КачураВалентина ТерешковаЕкатерина II
 
 
