Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
Фигурное катание
Фигурное катание
 
19:10 09.03.2026
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи? - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?
Ожидаемой победой Петра Гуменника завершился Финал Гран-при по фигурному катанию в Челябинске. РИА Новости Спорт рассуждает о том, насколько силен Петр Первый
2026-03-09T19:10:00+03:00
2026-03-09T19:10:00+03:00
фигурное катание
спорт
петр гуменник
глеб лутфуллин
алексей ягудин
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
авторы риа новости спорт
РИА Новости Спорт
2026
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
спорт, петр гуменник, глеб лутфуллин, алексей ягудин, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник, авторы риа новости спорт
Фигурное катание, Спорт, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Алексей Ягудин, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник, Авторы РИА Новости Спорт

Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?

Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Ожидаемой победой Петра Гуменника завершился Финал Гран-при по фигурному катанию в Челябинске. РИА Новости Спорт рассуждает о том, насколько силен Петр Первый и кто придает ему мощи.

Икона на майке никого не обидела?

Когда Глеб Лутфуллин в субботу вышел пообщаться с журналистами, никто не обратил внимания на то, что у него на футболке изображен оклад иконы. А вот комментировавший соревнования Алексей Ягудин обратил - и назвал это перебором. Позднее для РИА Новости олимпийский чемпион пояснил, что ему не понравилась прямолинейность подхода к чувствительной теме, которая ставит арбитров в затруднительное положение.
В понедельник Лутфуллину не удался произвольный прокат, и настроение у него было соответствующее - на нуле.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Фигурист вышел на прокат с иконой: почему Ягудин против?
7 марта, 21:37
"Не был готов, неделю катался до Финала, была травма, и еще ехал с болью от того, что порезал ногу во время прыжка", - признался фигурист, а затем сам перешел на тему костюма.
«
"Комментариев было много, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел", - отметил он, добавив в отношении мнения Ягудина, что "у каждого своя точка зрения".
"У меня свои ощущения. Кто что думает по этому поводу, мне без разницы", - констатировал Лутфуллин.
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
8 марта, 15:51
Почти так же неудачно исполнил произвольный прокат Макар Игнатов - хотя к нему накануне приехала жена - вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова - с сыном Михаилом. Впрочем, не исключено, что не "хотя", а "потому что" - все-таки, как ни крути, отвлекающий фактор. Правда, сам Игнатов к этому предположению отнесся философски.
«
"Я уже много раз говорил, что когда выхожу на лед, не обращаю ни на что внимания, - подчеркнул фигурист. - На улице сегодня минус 23, я же на это не обращаю внимания, когда катаюсь".
На уровне сильнейшей группы участников, как и в короткой программе, борьба шла на топовом уровне, где фигуристы исполняли россыпь из квадов и решить мог каждый нюанс. Например, Марк Кондратюк чисто исполнил три четверных прыжка и лишь на четвертом покачнулся. А еще в самом конце проката по некой причине получил только первый уровень от технической бригады за дорожку шагов. В итоге от бронзы его отделили всего 0,44 балла.
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Кондратюк рассказал, как смотрел Олимпиаду
7 марта, 17:19
Бронзы, обладателем которой стал Николай Угожаев. Молодой фигурист еще в короткой программы ударил козырями в виде четверных лутца и флипа. В произвольном прокате петербуржец был для невооруженного взгляда безупречен - сделал четыре четверных прыжка и комплект остальных элементов. Технически это был лучший прокат дня.
Но не зря арбитры вооружены мониторами для пересмотра спорных элементов - и иногда кажется, что этот глаз слишком вооружен. Например, намерением слишком резвых вчерашних юниоров слегка придержать. Для этого существуют компоненты, которые оказались заметно ниже, чем у конкурентов. И Угожаев оказался ниже Евгения Семененко, у которого была пара довольно серьезных помарок на прыжках. Впрочем, жаловаться Николай вряд ли будет: по ходу сезона судьи были к нему благосклонны, ну а время его настанет чуть позже. Такова неписаная традиция.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российским фигуристам велели делать визы: Тарасова дала прогноз по допуску
8 марта, 13:40

А тут не перебор?

Как оно настало для Петра Гуменника. Год назад в концовке сезона он потрясающим прокатом застолбил за собой и единственную российскую олимпийскую путевку в мужском одиночном катании, и статус национального лидера этой дисциплины. А он, статус этот, многое позволяет. Например, делать в произвольной программе тройной лутц вместо четверного, получать недокрут в четверть на одном из оставшихся квадов - и все равно набирать больше 100 баллов за технику.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гуменник назвал текущий сезон прорывным
Вчера, 17:30
Ну а на баллы за компоненты для Гуменника арбитры сейчас не скупятся. Опять же, ничего нового - такое уже привычно не только в танцах на льду, где дуэт номер один по традиции пользуется особыми привилегиями. Да, спорить, что Петр в Челябинске выиграл, никто не будет. Но не перебор ли отрыв в четыре с лишним балла после короткой программы и в 16 по сумме от ближайшего преследователя? Точнее, сразу от четырех (Семененко, Угожаева и Кондратюка разделили всего 94 сотых). Вопрос как минимум дискуссионный. Но ввязываться в эту дискуссию сейчас никто из действующих специалистов не будет. Ссориться с федерацией себе дороже - да и смысла нет. Это сезон Петра Первого.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Вчера, 17:37
В любом случае максимальный респект Гуменнику за то, что на волне своей популярности не снялся с заключительного официального турнира сезона, хотя мог бы. Петра в Челябинске встречали таким громом оваций, которого не удостаивали никого другого. Ну и домой фигурист увезет две золотые медали. Вторую - в виде сердца - подарили ему фанаты. "Почти олимпийская на вид, - заметил Гуменник. - И по значимости не меньше".
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
 
Фигурное катаниеСпортПетр ГуменникГлеб ЛутфуллинАлексей ЯгудинЗимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникАвторы РИА Новости Спорт
 
Версия 2023.1 Beta
