Гуменник грохнул всех в Финале Гран-при: зачем ему помогали судьи?

Ожидаемой победой Петра Гуменника завершился Финал Гран-при по фигурному катанию в Челябинске. РИА Новости Спорт рассуждает о том, насколько силен Петр Первый и кто придает ему мощи.

Икона на майке никого не обидела?

Когда Глеб Лутфуллин в субботу вышел пообщаться с журналистами, никто не обратил внимания на то, что у него на футболке изображен оклад иконы. А вот комментировавший соревнования Алексей Ягудин обратил - и назвал это перебором. Позднее для РИА Новости олимпийский чемпион пояснил, что ему не понравилась прямолинейность подхода к чувствительной теме, которая ставит арбитров в затруднительное положение.

В понедельник Лутфуллину не удался произвольный прокат, и настроение у него было соответствующее - на нуле.

"Не был готов, неделю катался до Финала, была травма, и еще ехал с болью от того, что порезал ногу во время прыжка", - признался фигурист, а затем сам перешел на тему костюма.

« "Комментариев было много, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел", - отметил он, добавив в отношении мнения Ягудина, что "у каждого своя точка зрения".

"У меня свои ощущения. Кто что думает по этому поводу, мне без разницы", - констатировал Лутфуллин.

Почти так же неудачно исполнил произвольный прокат Макар Игнатов - хотя к нему накануне приехала жена - вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова - с сыном Михаилом. Впрочем, не исключено, что не "хотя", а "потому что" - все-таки, как ни крути, отвлекающий фактор. Правда, сам Игнатов к этому предположению отнесся философски.

« "Я уже много раз говорил, что когда выхожу на лед, не обращаю ни на что внимания, - подчеркнул фигурист. - На улице сегодня минус 23, я же на это не обращаю внимания, когда катаюсь".

На уровне сильнейшей группы участников, как и в короткой программе, борьба шла на топовом уровне, где фигуристы исполняли россыпь из квадов и решить мог каждый нюанс. Например, Марк Кондратюк чисто исполнил три четверных прыжка и лишь на четвертом покачнулся. А еще в самом конце проката по некой причине получил только первый уровень от технической бригады за дорожку шагов. В итоге от бронзы его отделили всего 0,44 балла.

Бронзы, обладателем которой стал Николай Угожаев. Молодой фигурист еще в короткой программы ударил козырями в виде четверных лутца и флипа. В произвольном прокате петербуржец был для невооруженного взгляда безупречен - сделал четыре четверных прыжка и комплект остальных элементов. Технически это был лучший прокат дня.

Но не зря арбитры вооружены мониторами для пересмотра спорных элементов - и иногда кажется, что этот глаз слишком вооружен. Например, намерением слишком резвых вчерашних юниоров слегка придержать. Для этого существуют компоненты, которые оказались заметно ниже, чем у конкурентов. И Угожаев оказался ниже Евгения Семененко, у которого была пара довольно серьезных помарок на прыжках. Впрочем, жаловаться Николай вряд ли будет: по ходу сезона судьи были к нему благосклонны, ну а время его настанет чуть позже. Такова неписаная традиция.

А тут не перебор?

Как оно настало для Петра Гуменника. Год назад в концовке сезона он потрясающим прокатом застолбил за собой и единственную российскую олимпийскую путевку в мужском одиночном катании, и статус национального лидера этой дисциплины. А он, статус этот, многое позволяет. Например, делать в произвольной программе тройной лутц вместо четверного, получать недокрут в четверть на одном из оставшихся квадов - и все равно набирать больше 100 баллов за технику.

Ну а на баллы за компоненты для Гуменника арбитры сейчас не скупятся. Опять же, ничего нового - такое уже привычно не только в танцах на льду, где дуэт номер один по традиции пользуется особыми привилегиями. Да, спорить, что Петр в Челябинске выиграл, никто не будет. Но не перебор ли отрыв в четыре с лишним балла после короткой программы и в 16 по сумме от ближайшего преследователя? Точнее, сразу от четырех (Семененко, Угожаева и Кондратюка разделили всего 94 сотых). Вопрос как минимум дискуссионный. Но ввязываться в эту дискуссию сейчас никто из действующих специалистов не будет. Ссориться с федерацией себе дороже - да и смысла нет. Это сезон Петра Первого.