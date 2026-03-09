Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что для перекуса взял с собой на произвольную программу банан.

"Банан забрал с обеда с собой сюда, питательный, толстый, сытный, - сказал Гуменник журналистам. - Много крахмала, углеводов, все как нужно".

Болельщики в Челябинске подарили Гуменнику золотую медаль в виде сердца. "Очень приятно, почти олимпийская медаль по виду, - сказал фигурист. - По значимости тоже не меньше".