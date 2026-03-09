https://ria.ru/20260309/gumennik-2079541337.html
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что для перекуса взял с собой на произвольную программу банан. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T17:37:00+03:00
2026-03-09T17:37:00+03:00
2026-03-09T17:37:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079272943_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_a9c0f6ca69f5280e69c350f93a0fd41d.jpg
https://ria.ru/20260309/sezon-2079540235.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079272943_676:0:3407:2048_1920x0_80_0_0_96febcf233f9499c954953751ea6ce60.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на произвольную программу банан