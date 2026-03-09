Рейтинг@Mail.ru
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Фигурное катание
 
17:37 09.03.2026
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан
Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что для перекуса взял с собой на произвольную программу банан. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Гуменник рассказал, что для перекуса взял на Финал Гран-при России банан

Гуменник рассказал, что для перекуса взял на произвольную программу банан

Петр Гуменник
Петр Гуменник. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель Финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что для перекуса взял с собой на произвольную программу банан.
Гуменник в понедельник стал победителем Финала Гран-при России в Челябинске. После короткой программы фигурист пожаловался, что в зоне отдыха нет бананов.
«
"Банан забрал с обеда с собой сюда, питательный, толстый, сытный, - сказал Гуменник журналистам. - Много крахмала, углеводов, все как нужно".
Болельщики в Челябинске подарили Гуменнику золотую медаль в виде сердца. "Очень приятно, почти олимпийская медаль по виду, - сказал фигурист. - По значимости тоже не меньше".
Гуменник назвал текущий сезон прорывным
