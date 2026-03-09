Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей

«

"Это единство безнравственных людей. В недрах “Национального движения” появляются радикалы. Они могут называться по-разному, у них один хозяин, они дети одного отца, ими управляют извне. Что бы они ни делали, это шаг против страны. Им наплевать на страну и на её судьбу. Не имеет значения, по отдельности они или вместе — 0+0, от этого ничего не меняется", — заявил Каладзе журналистам.