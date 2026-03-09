Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей

ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что объединение оппозиционных сил не имеет политических перспектив и направлено против интересов страны.
В начале марта несколько крупных оппозиционных партий Грузии создали альянс с целью "смены власти".
"Это единство безнравственных людей. В недрах “Национального движения” появляются радикалы. Они могут называться по-разному, у них один хозяин, они дети одного отца, ими управляют извне. Что бы они ни делали, это шаг против страны. Им наплевать на страну и на её судьбу. Не имеет значения, по отдельности они или вместе — 0+0, от этого ничего не меняется", — заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, внутри "Национального движения" формируются различные радикальные группы, которые, несмотря на разные названия, представляют одну и ту же политическую силу. Он подчеркнул, что, по его мнению, подобный политический альянс не имеет перспектив и не сможет предложить обществу конструктивную повестку.
