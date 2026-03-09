Рейтинг@Mail.ru
Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей
14:15 09.03.2026
Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей
Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей - РИА Новости, 09.03.2026
Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей
Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что объединение оппозиционных сил не имеет политических... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
грузия
тбилиси
в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Мэр Тбилиси назвал альянс оппозиции Грузии единством безнравственных людей

Мэр Тбилиси Каладзе: у объединения оппозиционных сил нет политических перспектив

Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Sputnik / Александр Имедашвили
Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что объединение оппозиционных сил не имеет политических перспектив и направлено против интересов страны.
В начале марта несколько крупных оппозиционных партий Грузии создали альянс с целью "смены власти".
«
"Это единство безнравственных людей. В недрах “Национального движения” появляются радикалы. Они могут называться по-разному, у них один хозяин, они дети одного отца, ими управляют извне. Что бы они ни делали, это шаг против страны. Им наплевать на страну и на её судьбу. Не имеет значения, по отдельности они или вместе — 0+0, от этого ничего не меняется", — заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, внутри "Национального движения" формируются различные радикальные группы, которые, несмотря на разные названия, представляют одну и ту же политическую силу. Он подчеркнул, что, по его мнению, подобный политический альянс не имеет перспектив и не сможет предложить обществу конструктивную повестку.
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Деньги решают". Сосед России выбрал Трампа вместо Путина
3 марта 2025, 08:00
 
В миреГрузияТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
