Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике
Футбол
 
11:38 09.03.2026
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике
Ирак направил официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) о переносе на другую дату межконтинентального стыкового матча за право сыграть в... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА)
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике

The Guardian: сборная Ирака просит ФИФА перенести стыковой матч ЧМ в Мексике

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Соцсети турнира
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ирак направил официальный запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) о переносе на другую дату межконтинентального стыкового матча за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сообщает The Guardian.
В межконтинентальных "стыках" за две путевки поспорят сборные Боливии, ДР Конго, Ирака, Ямайки, Новой Каледонии и Суринама. Иракцы 31 марта в мексиканском Монтеррее должны встретиться с победителем встречи между боливийцами и суринамцами, которые выявят сильнейшего 27 марта.
Сообщается, что из-за закрытия воздушного пространства страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке ФИФА предложила сборной Ирака совершить 25-часовую поездку на автомобилях из Багдада в Стамбул, а затем вылететь в Мексику. Примерно половина иракской сборной находится в Багдаде и не может выехать, а главный тренер Грэм Арнольд застрял в Дубае. Как отмечает издание, Арнольд заявил Иракской футбольной ассоциации, что он не позволит своим игрокам передвигаться по дорогам, пока продолжается конфликт.
Также сообщается, что ряд иракских игроков и членов тренерского штаба до сих пор не получили визы в Мексику и США, при этом они планировали провести тренировочный лагерь в Хьюстоне.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Футбол
 
