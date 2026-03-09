https://ria.ru/20260309/finlyandiya-2079465359.html
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны - РИА Новости, 09.03.2026
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны
Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:52:00+03:00
2026-03-09T06:52:00+03:00
2026-03-09T06:52:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260308/mema-2079331643.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Россия, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны
Политик Мема: вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны