Рейтинг@Mail.ru
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/finlyandiya-2079465359.html
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны - РИА Новости, 09.03.2026
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны
Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:52:00+03:00
2026-03-09T06:52:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260308/mema-2079331643.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Россия, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Политик назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны

Политик Мема: вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО стало худшим решением в истории страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Мы (партия - ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания", - сказал собеседник агентства.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
8 марта, 09:11
 
В миреФинляндияРоссияШвецияВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала