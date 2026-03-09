Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), генеральный продюсер компании "Сделано в дело" Сергей Шишкарев рассказал РИА Новости, что выход фильма о золоте женской сборной России по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 года перенесен.

"Мы уже в который раз переписываем сценарий. Откровенно говоря, ждали гала-матч, чтобы через документальный фильм собрать дополнительных эмоций от девчонок. В ближайшее время съемки продолжатся, о дате выхода фильма мы сообщим", - сказал Шишкарев.