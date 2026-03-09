Рейтинг@Mail.ru
Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/film-2079492556.html
Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли
Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли
Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), генеральный продюсер компании "Сделано в дело" Сергей Шишкарев рассказал РИА Новости, что выход... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T11:22:00+03:00
2026-03-09T11:22:00+03:00
спорт
гандбол
россия
рио-де-жанейро (город)
москва
сергей шишкарев
совет федерации рф
федерация гандбола россии (фгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871479919_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_eeb66c1d39879c37ca4ee8b39db3127b.jpg
https://ria.ru/20260302/filmy-2077771427.html
https://ria.ru/20260309/mashkov-2079489396.html
россия
рио-де-жанейро (город)
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871479919_245:0:2200:1466_1920x0_80_0_0_f26829ff490864808cbf2a69584b44a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гандбол, россия, рио-де-жанейро (город), москва, сергей шишкарев, совет федерации рф, федерация гандбола россии (фгр)
Спорт, Гандбол, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Москва, Сергей Шишкарев, Совет Федерации РФ, Федерация гандбола России (ФГР)
Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде перенесли

Выход фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде—2016 перенесли

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОлимпиада 2016. Гандбол. Женщины. Финал
Олимпиада 2016. Гандбол. Женщины. Финал - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Олимпиада 2016. Гандбол. Женщины. Финал. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР), генеральный продюсер компании "Сделано в дело" Сергей Шишкарев рассказал РИА Новости, что выход фильма о золоте женской сборной России по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 года перенесен.
В ноябре 2024 года Шишкарев говорил, что премьера картины ожидается летом 2026 года.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу
2 марта, 04:50
"Мы уже в который раз переписываем сценарий. Откровенно говоря, ждали гала-матч, чтобы через документальный фильм собрать дополнительных эмоций от девчонок. В ближайшее время съемки продолжатся, о дате выхода фильма мы сообщим", - сказал Шишкарев.
Гандболистки олимпийской сборной России 2016 года 7 марта в Москве сыграли вничью с объединенной командой олимпийской сборной России 2020 года и действующей сборной России в гала-матче, приуроченном к десятилетию победы россиянок на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась со счетом 25:25.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. В финале турнира в Рио-де-Жанейро команда обыграла француженок (22:19).
Анатолий Машков - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Умер многолетний администратор "Локомотива" Машков
Вчера, 10:59
 
СпортГандболРоссияРио-де-Жанейро (город)МоскваСергей ШишкаревСовет Федерации РФФедерация гандбола России (ФГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала