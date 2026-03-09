Рейтинг@Mail.ru
В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
17:12 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/filaret-2079538411.html
В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета
В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета - РИА Новости, 09.03.2026
В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета
Новости. Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко), которому исполнилось 97 лет, госпитализирован... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:12:00+03:00
2026-03-09T17:12:00+03:00
религия
украина
харьков
русская православная церковь
украинская православная церковь
раскольник филарет ( денисенко)
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/63/1554896398_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_70b784a966dc329662ca389e6331a769.jpg
украина
харьков
киев
украина, харьков, русская православная церковь, украинская православная церковь, раскольник филарет ( денисенко), в мире, киев
Религия, Украина, Харьков, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Раскольник Филарет ( Денисенко), В мире, Киев
В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета

Главу раскольнической УПЦ Киевского патриархата Филарета госпитализировали

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Филарет Денисенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новости. Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко), которому исполнилось 97 лет, госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили неканоническом Киевском патриархате.
«
"В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале раскольнической УПЦ Киевского патриархата.
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
Религия Украина Харьков Русская православная церковь Украинская православная церковь Раскольник Филарет ( Денисенко) В мире Киев
 
 
