В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Новости. Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (Денисенко), которому исполнилось 97 лет, госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили неканоническом Киевском патриархате.
"В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале раскольнической УПЦ Киевского патриархата.
В 1990 году бывший тогда главой новообразованной канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви (РПЦ). В мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако позже Денисенко создал на Украине раскольническую "Украинскую православную церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП), за что впоследствии был отлучен от Церкви и предан анафеме.
