ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ
ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ
Власти Евросоюза хотят завершить переговоры с Украиной о ее возможном вступлении в состав организации к концу 2027 года, сообщает издание Politico. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:51:00+03:00
ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ
Politico: ЕС хочет закрыть переговоры о вступлении Украины к концу 2027 года