ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2026
10:51 09.03.2026
ЕС хочет завершить переговоры по Украине к концу 2027 года, пишут СМИ
Власти Евросоюза хотят завершить переговоры с Украиной о ее возможном вступлении в состав организации к концу 2027 года, сообщает издание Politico.
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза хотят завершить переговоры с Украиной о ее возможном вступлении в состав организации к концу 2027 года, сообщает издание Politico.
"Сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в ЕС были сосредоточены на привлечении новых стран-членов с целью завершения переговоров по Украине к концу 2027 года", - пишет издание.
Ранее издание писало, что надежды Украины на быстрое вступление в ЕС были развеяны.
Владимир Зеленский ранее потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.
