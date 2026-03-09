Рейтинг@Mail.ru
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть - РИА Новости, 09.03.2026
14:49 09.03.2026
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе. РИА Новости, 09.03.2026
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,68% - до 104,44 доллара за баррель.
"Нам внутри страны необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. С этой целью я созвал внеочередное заседание правительства сегодня днем", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.
Утром Орбан сообщал, что созвал советы по обороне и энергетической безопасности из-за того, что "украинская нефтяная блокада и ситуация на Ближнем Востоке" привели к "взрывному росту цен на нефть".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
