Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе.

Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,68% - до 104,44 доллара за баррель.

"Нам внутри страны необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. С этой целью я созвал внеочередное заседание правительства сегодня днем", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

Утром Орбан сообщал, что созвал советы по обороне и энергетической безопасности из-за того, что "украинская нефтяная блокада и ситуация на Ближнем Востоке" привели к "взрывному росту цен на нефть".

Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.