Экс-дипломат пристыдил Европу за реакцию на удары по Ирану

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-представитель Евросоюза на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Свен Кюн фон Бургсдорф пристыдил Европу за ее нежелание осудить удары США и Израиля по Ирану, отметив, что большинство европейских стран променяли приверженность принципам на трусость.
"Реакция Европы на американские и израильские удары по Ирану была позорной: ошеломленной, оставленной без внимания и недружной. От Газы до Тегерана, европейские лидеры по-прежнему представляют собой удручающее зрелище: неспособные защитить европейские интересы, нежелающие привлечь Вашингтон и Тель-Авив к ответственности, а потому бессильные перед лицом хищничества супердержав", - пишет фон Бургсдорф в статье для издания EUobserver.
Экс-чиновник подчеркнул, что со стороны ЕС это не только моральное поражение, но и стратегическое. По мнению автора, вместо робкого почтения к "союзнику-задире" Брюсселю следовало занять позицию, основанную на международном праве.
По мнению фон Бургсдорфа, теперь Европа рискует стать всего лишь придатком амбиций сверхдержав. Экс-чиновник также обратил внимание на то, что раз уж Европа оказывает давление на Россию, то она в равной мере должна быть готова оказать давление и на США с Израилем. В противном случае, пишет автор, лицемерие дорого ей обойдется.
В понедельник газета Politico сообщила, что некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.