Экс-дипломат пристыдил Европу за реакцию на удары по Ирану

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-представитель Евросоюза на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Свен Кюн фон Бургсдорф пристыдил Европу за ее нежелание осудить удары США и Израиля по Ирану, отметив, что большинство европейских стран променяли приверженность принципам на трусость.