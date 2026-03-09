https://ria.ru/20260309/dzhokovich-2079577873.html
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира серб Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США),... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T23:20:00+03:00
теннис
спорт
франсиско черундоло
новак джокович
2026
Новости
ru-RU
Третья ракетка мира Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе