Рейтинг@Mail.ru
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:20 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/dzhokovich-2079577873.html
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира серб Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США),... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T23:20:00+03:00
2026-03-09T23:20:00+03:00
теннис
спорт
франсиско черундоло
новак джокович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894002099_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_19853e0ae42bc2c82a0aeffae8468eb7.jpg
https://ria.ru/20260309/krug-2079467737.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894002099_49:0:1042:745_1920x0_80_0_0_1a70fa16e1c1dabc6bd7c6af1858d284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франсиско черундоло, новак джокович
Теннис, Спорт, Франсиско Черундоло, Новак Джокович
Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фото : Пресс-служба US OpenСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Пресс-служба US Open
Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Третья ракетка мира серб Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу посеянного под третьим номером серба. Ковачевич является 72-й ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.
В четвертом круге Джокович сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло (19-й номер посева) и действующим чемпионом турнира британцем Джеком Дрейпером (14).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Калинская потерпела поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Вчера, 07:57
 
ТеннисСпортФрансиско ЧерундолоНовак Джокович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала