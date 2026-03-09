Джокович вышел в четвертый круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Третья ракетка мира серб Новак Джокович обыграл американца Александра Ковачевича в третьем круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу посеянного под третьим номером серба. Ковачевич является 72-й ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.