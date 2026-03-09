Миллионерша будет мыть унитаз: за что накажут фигуристку-чемпионку

Алиса Двоеглазова выиграла заключительный официальный старт сезона - Финал Гран-при России в Челябинске. Почему чемпионке придется теперь месяц мыть дома санузел - в репортаже РИА Новости Спорт.

Каша-малаша после обрушения крыши катка

Главной неудачницей короткой программы в Финале Гран-при России стала Мария Захарова. Бронзовая медалистка декабрьского чемпионата страны сделала "бабочку" на одном из прыжков и осталась без вращения, что отбросило ее на промежуточное последнее место. Ситуацию могли выправить четверные, благодаря которым фигуристка, по сути, и пробилась на пьедестал национального первенства. Но ни один из двух квадов у Захаровой в произвольном прокате не получился.

Естественно, возникло ощущение, что такой спад формы у фигуристки произошел не просто так. Ведь за две недели до начала турнира рухнула крыша катка ЦСКА , на котором она тренировалась у Елены Буяновой Анны Царевой . Всех фигуристов, которые на нем работали, перевели на другую арену, где, как говорится, своих хватало. Пришлось проводить уплотнение, которое не могло остаться без последствий.

Захарова эти подозрения подтвердила:

« "Стало сложнее гораздо в том, что из-за того, что нас было много, лед давали многим группам сразу. Была каша-малаша на льду, ни проехать нормально, ни подготовиться. Есть такие, кто на льду никого не замечают. Время тоже в два раза сократили. Это сильно выбило из колеи, но с другой стороны, надо стараться быть готовым ко всему".

Не самое лучшее выступление в Финале Гран-при России вышло и у другой фигуристки, оставшейся без крыши - Марии Елисовой. Ученица Екатерины Моисеевой заняла последнее место.

« "Это сделало тяжелее мою подготовку, непривычно было на новом льду, долгое время катались на старом катке, - рассказала Елисова. - И льда было либо мало, либо много людей на нем тренировалось. Но как есть".

Нелюбову не любят?

Из середины женского фигурногокатательного пелотона, выражаясь языком велогонок, уже давно стремится вырваться фигуристка, свободно владеющая тройным акселем. Речь о Камилле Нелюбовой, которая весь сезон демонстрирует уверенное исполнение этого элемента ультра-си. Удивительного здесь мало: за свою непродолжительную пока карьеру она успела потренироваться и у Алексея Урманова, и у Софьи Федченко , и у Евгения Плющенко , а в настоящее время ее консультирует олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова

Но пока по каким-то причинам Нелюбовой, если продолжать использовать велотерминологию, вставляет палки в колеса судейский корпус. Конечно, пока эта фигуристка не блещет презентацией уровня своей почти что тезки Валиевой. Спорить тут никто не будет. Но все равно - семерки в компонентах у Нелюбовой при чистейших прокатах с ультра-си уместно бы смотрелись на международных турнирах, но не на внутрироссийских.

Вот и в Челябинске Нелюбова исполнила произвольную программу без единой ошибки, но компоненты оказались где-то на уровне второго эшелона. Заодно и к тройному акселю судьи прибавили в протоколе "галку", что обозначает недокрут, выискали и другие недочеты. Такое ощущение, что на пьедестале эту фигуристку явно видеть не хотели.

С миллионом за резиновыми перчатками

Но не зря женское одиночное катание уже долгие годы носит штамп максимально непредсказуемой дисциплины. Уже следующая по порядку фигуристка - ей оказалась Дарья Садкова - прилично "накосячила". Хоть и начала программу с чистого четверного тулупа - но затем были и "бабочка" вместо тройного лутца, и кривые выезды с нескольких других прыжков.

Но, как оказалось, желания наказывать вице-чемпионку России прошлого сезона у арбитров было немного. За компоненты грязного проката ей поставили аж на четыре балла больше, чем Нелюбовой с чистым. И по сумме Садкова оказалась выше.

Могла оказаться выше Камиллы и Софья Муравьева . Вроде как упрекнуть ей себя после проката без заметных ошибок было не в чем. Но наверняка ученица отметившего накануне 85-летие Алексея Мишина будет долго грызть себе локти: ошибки незаметные привели к тому, что она уступила Нелюбовой две сотые балла. Забегая вперед - которые и решили судьбу бронзы.

По всей логике турнира - по крайней мере, как она выглядела после короткой программы - медаль для фигуристки, общепризнанно ставшей открытием нынешнего сезона, была запрограммирована. Но все-таки Дина Хуснутдинова пока еще слишком неопытна, чтобы на нее можно было заранее делать ставку. 16-летняя фигуристка справилась с одним из двух акселей в три с половиной оборота в программе, но практически развалила ее оставшуюся часть. И после того, как на экране зажглись баллы Дины, оказавшиеся в произвольной программе предпоследними, стало ясно, что Нелюбова все-таки поднимется на пьедестал.

Что же касается чемпионки, то вряд ли что-то могло помешать ей стать Алисе Двоеглазовой - фигуристке, на данный момент реально сильнейшей в стране. Да, это не оговорка - единственная российская участница Олимпиады Аделия Петросян пропускала Финал национального Гран-при, но на чемпионате России, по мнению многих специалистов, титул она получила "за заслуги", а реальной победительницей должна была стать именно Двоеглазова.

В Челябинске тезка олимпийской чемпионки Алисы Лю , положа руку на сердце, продемонстрировала не чемпионский прокат. Двоеглазова сделала двойной лутц вместо четверного, упала с одного из квад-тулупов, да и в целом не оставила ощущения легкости, с которым каталась весь сезон. И как раз именно здесь Петросян имела бы все шансы обыграть свою подругу по группе Этери Тутберидзе без всяких вопросов.