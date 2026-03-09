https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079523723.html
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Победительница Финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова сказала, что не простит себя сама в проигранном маме споре на мытье унитаза. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T15:34:00+03:00
2026-03-09T15:34:00+03:00
2026-03-09T15:34:00+03:00
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044988069_0:20:2211:1263_1920x0_80_0_0_3442cd105ec0367b33ff55aa0720da73.jpg
https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079519655.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044988069_100:0:1979:1409_1920x0_80_0_0_e82b1cd02b5d52efcdb90835a0a52a40.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Двоеглазова заявила, что не простит себя в проигранном споре на мытье унитаза
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова сказала, что не простит себя сама в проигранном маме споре на мытье унитаза.
Двоеглазова выиграла в понедельник Финал Гран-при России в Челябинске. В эфире Первого канала фигуристка рассказала, что поспорила с мамой и пообещала в случае неудачного исполнения четверного лутца месяц мыть унитаз. В произвольном прокате Двоеглазова сделала вместо четверного лутца двойной.
«
"Мне кажется, я сама себя не прощу, - сказала Двоеглазова журналистам, отвечая на вопрос, не простит ли ее мама. - Не хочется, чтобы это мне кто-то припоминал".
"Результатами довольна. Спортсмена часто спрашивают: что лучше - золотая медаль или чистый прокат? Конечно, золотая медаль. Но если бы был чистый прокат, я бы вдвойне была довольна", - добавила 17-летняя Двоеглазова.