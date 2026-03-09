Рейтинг@Mail.ru
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Фигурное катание
 
15:34 09.03.2026
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза
Победительница Финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова сказала, что не простит себя сама в проигранном маме споре на мытье унитаза. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
2026
Новости
спорт, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова
Двоеглазова рассказала о проигранном споре с мамой на мытье унитаза

Двоеглазова заявила, что не простит себя в проигранном споре на мытье унитаза

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победительница Финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова сказала, что не простит себя сама в проигранном маме споре на мытье унитаза.
Двоеглазова выиграла в понедельник Финал Гран-при России в Челябинске. В эфире Первого канала фигуристка рассказала, что поспорила с мамой и пообещала в случае неудачного исполнения четверного лутца месяц мыть унитаз. В произвольном прокате Двоеглазова сделала вместо четверного лутца двойной.
«
"Мне кажется, я сама себя не прощу, - сказала Двоеглазова журналистам, отвечая на вопрос, не простит ли ее мама. - Не хочется, чтобы это мне кто-то припоминал".
"Результатами довольна. Спортсмена часто спрашивают: что лучше - золотая медаль или чистый прокат? Конечно, золотая медаль. Но если бы был чистый прокат, я бы вдвойне была довольна", - добавила 17-летняя Двоеглазова.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Вчера, 14:52
 
Фигурное катаниеСпортАлиса Двоеглазова
 
