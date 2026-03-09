https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079519655.html
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Алиса Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
аделия петросян
дарья садкова
спорт, алиса двоеглазова, аделия петросян, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова, Аделия Петросян, Дарья Садкова
