Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
14:52 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/dvoeglazova-2079519655.html
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России
Алиса Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T14:52:00+03:00
2026-03-09T14:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
алиса двоеглазова
аделия петросян
дарья садкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079225633_0:86:3291:1937_1920x0_80_0_0_295f056db9f2c7b3b19f19710185e5b3.jpg
https://ria.ru/20260308/kaganovskaya-2079404458.html
спорт, алиса двоеглазова, аделия петросян, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Алиса Двоеглазова, Аделия Петросян, Дарья Садкова
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России

Фигуристка Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости. Алиса Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
В понедельник за прокат произвольной программы Двоеглазова получила 144,44 балла, набрав в сумме 220,73 балла. Второй стала Дарья Садкова (сумма - 212,35 балла), третьей - Камилла Нелюбова (210,67).
Позднее в заключительный день соревнований произвольную программу представят мужчины.
Двоеглазовой 17 лет, она тренируется у Этери Тутберидзе. В декабре фигуристка заняла второе место на чемпионате России.
В прошлом году победительницей Финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка соревнований в феврале выступила на Олимпийских играх в Италии, где заняла итоговое шестое место. В состав участников Финала Гран-при России текущего сезона Петросян не вошла.
Фигурное катаниеСпортАлиса ДвоеглазоваАделия ПетросянДарья Садкова
 
