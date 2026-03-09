Рейтинг@Mail.ru
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 09.03.2026
08:56 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/dvizhenie-2079473861.html
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды
2026-03-09T08:56:00+03:00
2026-03-09T08:56:00+03:00
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды

Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыто из-за непогоды до вторника

МАГАДАН, 9 мар - РИА Новости. Движение по перевальным участкам региональной трассы Магадан-Балаганное-Талон закрыто до вторника для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщает минтранс Магаданской области.
Спасатели ранее распространили экстренное предупреждение о метели, снегопадах и сильном ветре в Магаданской области, а также рекомендовали жителям региона пока не покидать населенные пункты.
"Движение по перевальным участкам автомобильной дороги Магадан-Балаганное-Талон закрыто с 15.30 (07.30 мск - ред.) 9 марта 2026 года для всех видов транспорта до 14.00 (06.00 мск - ред.) 10 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении областного минтранса.

