https://ria.ru/20260309/dvizhenie-2079473861.html
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 09.03.2026
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды
Движение по перевальным участкам региональной трассы Магадан-Балаганное-Талон закрыто до вторника для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщает минтранс... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:56:00+03:00
2026-03-09T08:56:00+03:00
2026-03-09T08:56:00+03:00
происшествия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154928/94/1549289431_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_e95f2c40f7b8e4282272fc002a2bbd91.jpg
https://ria.ru/20260309/lavina-2079470843.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154928/94/1549289431_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_d8777acc0478f24f963a8b6ed43be630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область
Происшествия, Магаданская область
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды
Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыто из-за непогоды до вторника