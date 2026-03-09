Движение по трассе Магадан—Балаганное—Талон закрыли из-за непогоды

«

"Движение по перевальным участкам автомобильной дороги Магадан-Балаганное-Талон закрыто с 15.30 (07.30 мск - ред.) 9 марта 2026 года для всех видов транспорта до 14.00 (06.00 мск - ред.) 10 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении областного минтранса.