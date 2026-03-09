https://ria.ru/20260309/dtp-2079507623.html
В ДТП в Башкирии погибли пять человек
В ДТП в Башкирии погибли пять человек
В ДТП в Башкирии погибли пять человек
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. РИА Новости, 09.03.2026
происшествия
гибдд мвд рф
hyundai creta
В ДТП в Башкирии погибли пять человек
В ДТП в Башкирии погибли пять человек, двое пострадали