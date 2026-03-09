Как сложилась судьба главного Буратино страны?

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. "Приключения Буратино" Леонида Нечаева не зря стали культовым фильмом. Главный герой, озорной деревянный мальчишка с длинным носом, мгновенно полюбился зрителям.

Как сложилась жизнь Буратино — Дмитрия Иосифова — после оглушительного успеха в детстве?

Из фигуриста — в Буратино

Дмитрий Иосифов родился в 1965 году в Минске в семье, далекой от кинематографа. Отец работал инженером-машиностроителем, мать была биологом. Ничто не предвещало появления в семье будущего актера. Но судьба распорядилась иначе.

Девятилетний Дима занимался фигурным катанием в минском парке Горького. Однажды на урок хореографии пришел незнакомый бородатый мужчина.

"Я думал, что он отбирает в сборную и смотрит, кто способный, а кто не способный, — вспоминает Иосифов. — А я был, по-моему, из 30 девочек один мальчик".

Этим мужчиной оказался ассистент режиссера, который искал детей для съемок в новом фильме. Сначала Диму пробовали на роль Арлекина. Но процесс затянулся: фотопробы, кинопробы, костюмы, примерки.

"А когда меня утвердили на другую роль, я до такой степени испугался, что у меня заболел живот. Я на самом деле не хотел сниматься, боялся".

"Убери маму куда-нибудь!"

О забавных моментах со съемок фильма Иосифов любит вспоминать до сих пор. Съемки иногда давались очень сложно из-за жары, тяжелого грима и замысловатой одежды. Но сложным было даже не играть, а… работать с мамой.

© Фото : Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР Кадр из фильма "Приключения Буратино" © Фото : Беларусьфильм по заказу Гостелерадио СССР Кадр из фильма "Приключения Буратино"

По сценарию лиса Алиса и кот Базилио подвешивают Буратино на дерево вниз головой, но мама юного актера категорически отвергла эту сцену.

Режиссер Леонид Нечаев не растерялся, на ходу наврал про куклу-дублера, а сам шепнул Диме: "Убери маму куда-нибудь!" Сообразительный мальчик тут же захныкал, что ужасно хочет есть. Мама умчалась за колбасой, а Буратино немедленно отправился висеть на дерево.

Но настоящий риск ждал впереди. В сцене, где Буратино прячется в огромном кувшине, а Карабас-Барабас разбивает его пивной кружкой, кувшин был единственным экземпляром. Ошибиться нельзя. Снять надо было с одного дубля. Иосифов выдал: "Не бойтесь! Кидайте, чтобы наверняка!"

В кружку положили килограммовый булыжник и метнули. Кувшин разлетелся вдребезги, а горлышко аккуратно осталось на шее мальчишки — никто не пострадал.

Испытание славой

Фильм вышел на экраны, и девятилетний школьник из Минска проснулся знаменитым на весь Советский Союз. Но радости это ему не принесло.

"Когда в тебя тычут пальцем на улицах, что тут приятного? — говорит Иосифов. — Хотя я не ходил с носом, мне кричали вслед: "Буратино". Меня многие годы преследовали клички, обзывания. Ко мне значительно хуже стали относиться мальчишки в школе. Хотя я их могу понять — зависть".

После ошеломляющего успеха Дима забросил фигурное катание и начал активно сниматься. В 1977 году он сыграл Волчонка в фильме "Про Красную Шапочку". Затем были роли в картинах "Капитан Соври-голова", "Как я был вундеркиндом", "Проданный смех", "Крупный разговор". Но повторить успех Буратино не удавалось.

После школы Иосифов поступил во ВГИК на курс Алексея Баталова. С теплотой вспоминает он мастера, который щедро делился секретами актерского мастерства и приглашал студентов на озвучивание.

Получив диплом, Дмитрий отправился по распределению в Минск, в Театр-студию киноактера, и параллельно поступил в Белорусскую академию искусств на режиссерский факультет.

© 1975 Беларусьфильм/2010 P&I Films Дмитрий Иосифов в фильме "Приключения Буратино" (1975) и в картине "Громозека" (2010) © 1975 Беларусьфильм/2010 P&I Films Дмитрий Иосифов в фильме "Приключения Буратино" (1975) и в картине "Громозека" (2010)

"Я не чувствовал себя полностью реализованным как актер. Предложений было много, но все роли — однотипные, проходные. Я понял, что, если хочу остаться в профессии, нужно менять амплуа", — признавался он.

Реклама и реалити-шоу

Режиссерское образование дало свои плоды. Еще во время учебы Иосифов получил предложение снимать рекламные ролики. Так началась его режиссерская карьера.

В конце 1990-х по приглашению однокурсника по ВГИКу Андрея Лобова Дмитрий вернулся в Москву. Лобов увидел его рекламные работы и убедил переехать. В столице карьера пошла в гору.

Иосифов снимал рекламу. Позже он занялся режиссурой реалити-шоу, а с 2005 года полностью переключился на съемки кино и сериалов.