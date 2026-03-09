Рейтинг@Mail.ru
13:29 09.03.2026
Стармер рассказал, как ситуация с Ираном может повлиять на Британию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что эскалация на Ближнем Востоке, вероятно, повлияет на стоимость жизни в Британии. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, великобритания, ближний восток, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Великобритания, Ближний Восток, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стармер рассказал, как ситуация с Ираном может повлиять на Британию

Стармер признал, что ситуация с Ираном повлияет на стоимость жизни в Британии

© AP Photo / Jonathan BradyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что эскалация на Ближнем Востоке, вероятно, повлияет на стоимость жизни в Британии.
"Мы проводим межведомственный анализ, оцениваем риски, проводим мониторинг и обсуждаем с нашими международными партнерами совместные шаги для минимизации последствий для людей и для бизнеса… Чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность потенциального воздействия на нашу экономику, на каждого человека и на каждый бизнес", - сказал Стармер во время визита в социальный центр в Лондоне. Трансляцию вели местные телеканалы.
Ранее одна из крупнейших британских автосервисных компаний RAC сообщила, что стоимость дизельного топлива в Великобритании увеличилась уже более чем на 4% с момента начала эскалации вокруг Ирана. За это же время бензин подорожал почти на 3%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
8 марта, 04:21
 
