Ученые подтвердили подлинность эпизода из Библии - РИА Новости, 09.03.2026
08:29 09.03.2026
Ученые подтвердили подлинность эпизода из Библии
Ученые подтвердили подлинность эпизода из Библии - РИА Новости, 09.03.2026
Ученые подтвердили подлинность эпизода из Библии
Известный библейский сюжет о катаклизме во время распятия Иисуса Христа оказался совсем не выдуманным. То, что скептики считали религиозной метафорой, оказалось
Ученые подтвердили подлинность эпизода из Библии

© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII век
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII век - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII век
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Известный библейский сюжет о катаклизме во время распятия Иисуса Христа оказался совсем не выдуманным. То, что скептики считали религиозной метафорой, оказалось геологическим фактом.
Как удалось раскрыть эту тайну?

Во времена Понтия Пилата

В Евангелии от Матфея говорится, что в момент смерти Иисуса Христа на кресте земля содрогнулась, а скалы рассеялись. Долгое время эти строки воспринимались учеными как религиозная метафора, призванная подчеркнуть невероятное величие произошедшего события.
Вооружившись методами радиоуглеродного анализа и стратиграфии, геологи провели серьезное исследование в районе Мертвого моря.
Обнаруженные учеными нарушения в осадочных породах указывают на сильное землетрясение, произошедшее примерно в 31 году до нашей эры, и менее мощное сейсмическое событие, случившееся между 26 и 36 годами нашей эры.
Исследователи подметили, что этот период совпадает с годами, когда Понтий Пилат был прокуратором Иудеи, — именно в это время в Евангелии от Матфея описывается землетрясение после смерти Иисуса.
Понтий Пилат, пятый наместник римской провинции Иудея, упоминается в Библии как чиновник, который председательствовал в суде над Иисусом и в конечном итоге приговорил его к смерти. Многие ученые датируют распятие примерно 33 годом нашей эры.
© Public domainEcce Homo (Се, Человек!). На картине Антонио Чизери Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата
Ecce Homo (Се, Человек!). На картине Антонио Чизери Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Public domain
Ecce Homo (Се, Человек!). На картине Антонио Чизери Понтий Пилат показывает подвергшегося бичеванию Иисуса жителям Иерусалима, в правом углу изображена скорбящая жена Пилата

Обнаружили "природный архив"

Исследователи изучали образцы в окрестностях Мертвого моря, которое находится всего в 40 километрах от предполагаемого места распятия.
Мертвое море расположено на крупной линии разлома, где две тектонические плиты, Аравийская и Синайская, встречаются и скользят относительно друг друга, что подвергает этот район землетрясениям.
Ученые обнаружили под Мертвым морем слои осадочных пород, которые выглядят деформированными и нарушенными. Специалисты считают, что эти деформации были вызваны древними землетрясениями, спровоцированными движением вдоль линии разлома.
По сути, место оказалось идеальным природным архивом, который фиксировал климатические изменения, наводнения и сейсмическую активность, словно страницы каменной летописи. Некоторые слои были повреждены или плохо различимы, поэтому точную дату мифического землетрясения установить не вышло.
Однако независимые исследования с использованием тех же образцов керна дали похожие результаты, что позволяет специалистам быть уверенными в датировке.
Ученые также обнаружили, что примерно в это время была засуха, что находит подтверждение в исторических источниках. Например, еврейский историк Иосиф Флавий описывал голод и засуху в Иудее в то же время.
Специалисты говорят всего о двух выводах, не вдаваясь в теологические споры. Первый — землетрясение, описанное в Евангелии от Матфея, действительно произошло в том виде, в каком о нем говорится. Второй — это было землетрясение в близлежащем районе к тому, который описан в Библии.
 
 
 
