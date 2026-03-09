https://ria.ru/20260309/belgija-2079494011.html
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв
09.03.2026
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости.
Взрыв произошел рядом с синагогой в бельгийском городе Льеж, никто не пострадал, зданию нанесен материальный ущерб, передает агентство Belga
со ссылкой на местную полицию.
"Взрыв произошел около четырех утра по местному времени (06.00 мск - ред.) перед синагогой, в здании выбило стекла, причинен материальный ущерб, пострадавших нет", - говорится в публикации.
По информации агентства, улица перед синагогой перекрыта, ведется расследование.