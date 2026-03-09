Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв - РИА Новости, 09.03.2026
11:32 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/belgija-2079494011.html
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв - РИА Новости, 09.03.2026
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв
Взрыв произошел рядом с синагогой в бельгийском городе Льеж, никто не пострадал, зданию нанесен материальный ущерб, передает агентство Belga со ссылкой на... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:32:00+03:00
2026-03-09T11:32:00+03:00
в мире
льеж
бельгия
льеж
бельгия
в мире, льеж, бельгия
В мире, Льеж, Бельгия
В Бельгии рядом с синагогой прогремел взрыв

Belga: взрыв произошел перед синагогой в бельгийском Льеже

© AP Photo / Virginia Mayo
Бельгийская полиция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Бельгийская полиция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Взрыв произошел рядом с синагогой в бельгийском городе Льеж, никто не пострадал, зданию нанесен материальный ущерб, передает агентство Belga со ссылкой на местную полицию.
"Взрыв произошел около четырех утра по местному времени (06.00 мск - ред.) перед синагогой, в здании выбило стекла, причинен материальный ущерб, пострадавших нет", - говорится в публикации.
По информации агентства, улица перед синагогой перекрыта, ведется расследование.
29.01.2026
В Нью-Йорке водитель несколько раз протаранил синагогу
29 января, 08:20
 
В миреЛьежБельгия
 
 
