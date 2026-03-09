Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 09.03.2026 (обновлено: 14:21 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/bakhreyn-2079459974.html
СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне
СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне
Ракета, выпущенная из американского комплекса Patriot, упала на жилой район города Ситра в Королевстве Бахрейн, сообщает турецкая газета Haberler. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:36:00+03:00
2026-03-09T14:21:00+03:00
в мире
сша
бахрейн
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474046_0:311:810:767_1920x0_80_0_0_e2a76038643c1802c7d38441613a3e2b.jpg
https://ria.ru/20260308/obekt-2079311188.html
https://ria.ru/20260307/iran-2079259692.html
сша
бахрейн
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474046_0:235:810:843_1920x0_80_0_0_1965c0ec503e5f1f56700a17b6e3b48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бахрейн, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Бахрейн, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне

Haberler: ракета Patriot отклонилась от курса и упала на дома в Бахрейне

© Кадр видео из соцсетейПадение ракеты ПВО в городе Ситра, Бахрейн
Падение ракеты ПВО в городе Ситра, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Падение ракеты ПВО в городе Ситра, Бахрейн
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ракета, выпущенная из американского комплекса Patriot, упала на жилой район города Ситра в Королевстве Бахрейн, сообщает турецкая газета Haberler.
"В социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб был нанесен не иранской атакой, а неисправностью американской ракеты Patriot, упавшей на жилой район", — говорится в материале.
Дым на месте авиаудара в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне
8 марта, 02:21
Официального подтверждения этой информации от бахрейнских властей нет.
Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна заявило о пострадавших от двух взрывов, произошедших в результате атаки иранского беспилотника на острове Ситра.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран нанес удар по базе США в Бахрейне
7 марта, 18:34
 
В миреСШАБахрейнИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала