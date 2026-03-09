СМИ: ракета Patriot упала на жилой район в Бахрейне

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ракета, выпущенная из американского комплекса Patriot, упала на жилой район города Ситра в Королевстве Бахрейн, сообщает турецкая газета Haberler.
"В социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб был нанесен не иранской атакой, а неисправностью американской ракеты Patriot, упавшей на жилой район", — говорится в материале.
Официального подтверждения этой информации от бахрейнских властей нет.
Ранее Министерство внутренних дел Бахрейна заявило о пострадавших от двух взрывов, произошедших в результате атаки иранского беспилотника на острове Ситра.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
