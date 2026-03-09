Пожар на промзоне в Бахрейне локализовали

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в результате иранской атаки на промзону Маамир в Бахрейне, локализован, сообщила пресс-служба властей.
В районе Маамир расположена индустриальная зона, на территории которой находится в том числе НПЗ бахрейнской нефтяной компании Bapco. Ранее в понедельник Bapco объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ.
"Пожар, вспыхнувший на одном из объектов в промзоне Маамир, атакованном Ираном, локализован", - приводит бахрейнское госагентство BNA заявление властей.
В результате инцидента погибших нет, причинен материальный ущерб, сообщала ранее пресс-служба.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.