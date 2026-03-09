Пожар на промзоне в Бахрейне локализовали

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в результате иранской атаки на промзону Маамир в Бахрейне, локализован, сообщила пресс-служба властей.

В районе Маамир расположена индустриальная зона, на территории которой находится в том числе НПЗ бахрейнской нефтяной компании Bapco. Ранее в понедельник Bapco объявила форс-мажор после взрывов на ее НПЗ.